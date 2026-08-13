गांव में शुरू करें बत्तख पालन, होगी अच्छी कमाई
Duck Farming: गांव के माहौल में कम लागत के साथ बत्तख पालन का बिजनेस शुरू करें. अंडों और मीट की डिमांड से की जा सकती है तगड़ी कमाई. जान लीजिए इसके तरीके.
Duck Farming: गांव में किसान खेती के साथ अक्सर कमाई का दूसरे जरियों की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी किसी ऐसे जरिए की तलाश में हैं तो बत्तख पालन एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती आप अपने पास के तालाब या खेत के आसपास की जगह या फिर घर के पीछे खाली हिस्से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बत्तखें पानी में रहना पसंद करती हैं.
लेकिन इनके लिए हर वक्त बड़ा तालाब होना जरूरी नहीं है. साफ पानी और सूखी जगह में भी इन्हें पाला जा सकता है. बत्तख पालन में अंडे और मांस दोनों से कमाई की जा सकती है. बत्तखें खुले माहौल में भी अच्छी तरह रह लेती हैं. हालांकि कमाई का हिसाब कई बातों पर निर्भर करता है. जान लीजिए कैसे आप गांव में बत्तख पालन से कर सकते हैं अच्छी कमाई.
कम जगह में भी शुरू हो सकता है पालन
बत्तख पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां पानी और हवा की अच्छी व्यवस्था हो. अगर आसपास तालाब है तो और भी बढ़िया है. बत्तखों को खुला छोड़ने से पहले जगह की सेफ्टी जरूर देखें. खेत के पास छोटा पानी का टैंक भी बनाया जा सकता है. रात में बत्तखों को सुरक्षित रखने के लिए शेड जरूरी है. शेड जमीन से थोड़ा ऊंचा, हवादार और बारिश के पानी से बचाव होना चाहिए.
शुरुआत में बहुत ज्यादा बत्तखें खरीदने की जरूरत नहीं है. 20 से 50 बत्तखों के छोटे झुंड से काम शुरू किया जा सकता है. इससे किसान को दाने, पानी, सफाई और बीमारी से बचाव का रहता है. बत्तख के बच्चों को शुरुआती दिनों में अच्छी देखभाल की जरूरत होती है. उन्हें ठंड, गीली जमीन और गंदे पानी से बचाना जरूरी है. जैसे जैसे वह बड़ी होती हैं. खुले में उनकी देखभाल और आसान हो जाती है.
अंडे और मांस दोनों से होगी कमाई
बत्तख पालन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे कमाई के एक से ज्यादा रास्ते खुलते हैं. अंडे देने वाली नस्लों से रेगुलर अंडे मिल सकते हैं, जबकि मांस के लिए अलग नस्लें पाली जाती हैं. अच्छी नस्ल और सही पोषण मिलने पर बत्तखें नियमित अंडे दे सकती हैं. बाजार में बत्तख के अंडों की मांग कई इलाकों में बनी रहती है. खासकर गांव और लोकर बाजारों में.
बत्तखों के खाने में बैलेंस्ड डाइट देना जरूरी है. दाने के साथ अनाज, हरी सब्जियों के हिस्से और मौजूद स्थानीय खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है. बता दें कि सिर्फ घर का बचा हुआ खाना खिलाना ही काफी नहीं होता है. बत्तखों की उम्र और उत्पादन के हिसाब से पोषण देना जरूरी है. पानी हमेशा साफ होना चाहिए. गंदा पानी बीमारी की वजह बन सकता है और इससे पालन की लागत भी बढ़ सकती है.
कमाई का हिसाब लगाते समय केवल अंडे या बत्तख बेचने की कीमत न देखें. चूजे खरीदने, दाना, दवा, शेड, पानी और मजदूरी का खर्च भी जोड़ें. इसके बाद बिक्री से मिलने वाली रकम घटाकर सही मुनाफा निकालें. लोकल बाजार में मांग अच्छी हो तो कारोबार ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.
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नस्ल और देखभाल पर दें खास ध्यान
बत्तख पालन में नस्ल का चुनाव बहुत मायने रखता है. अगर मकसद अंडे बेचना है तो अंडा उत्पादन के लिए बेहतर मानी जाने वाली नस्ल चुनें. वहीं मांस के लिए तेजी से वजन बढ़ाने वाली नस्ल ज्यादा सही रहती है. आपके एरिया के मौसम के हिसाब से नस्ल चुनने से बत्तख पालन आसान हो सकता है. चूजे खरीदते समय उनकी सेहत और उम्र की जानकारी जरूर लें.
बत्तखों के रहने की जगह साफ रखना भी जरूरी है. शेड में गंदगी और ज्यादा नमी जमा न होने दें. पानी की जगह को भी रेगुलर साफ करें. कमजोर बत्तख दिखाई दे तो उसे बाकी झुंड से अलग रखना बेहतर है. समय पर टीकाकरण और पशु चिकित्सक की सलाह से बीमारी का खतरा कम किया जा सकता है.
बत्तख पालन में सबसे ज्यादा फायदा तब मिल सकता है जब आप अपने आसपास अंडे और मांस की मांग ज्यादा हो. जिन इलाकों में ऐसा नहीं है तो फिर वहां मुनाफा ज्यादा नहीं होगा. इसलिए पहले इन चीजों को पता कर लें इसके बाद धीरे धीरे झुंड बढ़ाएं. शुरुआत में छोटी यूनिट खोलना ही फायदेमंद है.
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