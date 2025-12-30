Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है. दरअसल रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें सामने आ रही हैं. गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्यों के उलट रेहान वाड्रा ने जानबूझकर एक्टिव पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बनाए रखी है. जहां उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है वहीं रेहान की रुचि आर्ट से जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं कि रेहान वाड्रा की दिलचस्पी पॉलिटिक्स से हटकर किन कामों में है.

फोटोग्राफी का शौक

सिर्फ 25 साल की उम्र में ही रेहान वाड्रा ने एक विजुअल और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. उनके लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि काफी सीरियस क्रिएटिव काम है. वे सोशल मीडिया पर अक्सर अपने काम की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

वाइल्डलाइफ और नेचर फोटोग्राफी का जुनून

रेहान वाड्रा की सबसे बड़ी रुचियों में से एक है वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी. बचपन से ही उन्हें जंगल और जानवरों, खासकर की बड़ी बिल्लियों से लगाव रहा है. वे अक्सर रणथंबोर और जिम कॉर्बेट जैसे रिजर्व में बाघों की तस्वीरें लेते हैं. जिस तरफ राहुल गांधी जनसंपर्क कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं वहीं रेहान कैमरे के लेंस के पीछे शांत घंटे बिताना पसंद करते हैं.

कला जगत में प्रदर्शनियां

रेहान पहले ही कई सोलो कला प्रदर्शनियां कर चुके हैं. उनकी पहली सोलो एग्जिबिशन 'डार्क परसेप्शन' थी. इसके अलावा उन्होंने कोलकाता में 'द इंडिया स्टोरी' के नाम से भी प्रदर्शनी लगाई थी. इतना ही नहीं बल्कि 2025 में उन्हें दिल्ली आर्ट वीकेंड जैसे प्लेटफार्म पर भी फीचर किया गया है.

स्पोर्ट्स में भी है रुचि

कला के अलावा रेहान वाड्रा फुटबॉल के भी शौकीन हैं. उन्होंने एक बार द एटीन यार्ड्स नाम का फुटबॉल केंद्रित पॉडकास्ट चलाया था. पॉडकास्ट में राजनीतिक विचारधारा के बजाय खेल पर चर्चा की जाती थी. सार्वजनिक कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ कई बार देखे जाने के बावजूद भी रेहान ने बार-बार कहा है कि उन्हें सिर्फ कला की राजनीति में दिलचस्पी है चुनावी राजनीति में नहीं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में पहली बार वोट दिया और युवाओं को लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया. लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने या पार्टी के काम में शामिल होने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की. यह साफ कलात्मक फोकस राहुल और प्रियंका से बिल्कुल अलग है, जिनकी जिंदगी पब्लिक मीटिंग, संसद और पार्टी की रणनीति के इर्द-गिर्द ही घूमती है.

