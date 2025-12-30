Delhi Saheli Smart Card: दिल्ली की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा लंबे समय से बड़ी राहत रही है. अब तक गुलाबी टिकट के सहारे लाखों महिलाएं रोजाना सफर करती रही हैं. लेकिन अब यह सिस्टम बदलने वाला है. दिल्ली सरकार गुलाबी टिकट की जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लाने की तैयारी में है. यही बदलाव आगे चलकर कुछ महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल बंद होने की वजह बन सकता है.

अगर आप दिल्ली में रहती हैं और आप रोजाना डीटीसी या क्लस्टर बस से सफर करती हैं. तो घर से निकलने से पहले यह जानना जरूरी है कि नये नियम के तहत क्या आपका पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बन जाएगा या नहीं. चलिए आपको बताते हैं किन महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं मिल पाएगा.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री ट्रैवल का फायदा?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होने के बाद फ्री यात्रा उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो तय शर्तों पर खरी उतरेंगी. सबसे पहली बात, यह कार्ड सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिलाओं के लिए होगा. यानी जिनके पास दिल्ली का वैध पता या पहचान नहीं है. वह फ्री यात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगी. दूसरी अहम शर्त उम्र को लेकर है. 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए यह कार्ड नहीं बनेगा.

ऐसे में वह गुलाबी टिकट की तरह सीधे फ्री सफर नहीं कर सकेंगी. इसके अलावा जिन महिलाओं ने स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया. उन्हें भी फ्री सफर का फायदा नहीं मिलेदा. यानी कि अब अघर महिलाओं को फ्री सफर करना है. तो कार्ड जरूरी होगा. कार्ड में फिलहाल इनकम को लेकर कोई लिमिट तय नहीं की गई है. लेकिन पहचान और ऐज की शर्तें पूरी न होने पर फ्री ट्रैवल बंद हो सकता है.

क्या है कार्ड बनवाने की प्रोसेस?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रखी जा रही है. सबसे पहले महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम के DTC पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के समय उस बैंक को चुनना होगा, जिससे कार्ड बनवाना है. इसके बाद चुने गए बैंक में जाकर आधार कार्ड के जरिए KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. प्रोसेस कंप्लीट होने पर बैंक की ओर से सहेली स्मार्ट कार्ड सीधे घर के पते पर भेज दिया जाएगा.

कार्ड मिलने के बाद अगला जरूरी कदम इसे एक्टिव करना है. यह डीटीसी के Automatic Fare Collection System यानी AFCS के जरिए एक्टिव होगा. एक्टिवेशन के बाद कार्ड बसों में फ्री यात्रा के लिए काम करने लगेगा. जरूरत पड़ने पर लाभार्थी इसे मेट्रो कार्ड की तरह टॉप अप कर दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन के लिए दिल्ली सरकार अलग अलग जगहों पर काउंटर खोलने की तैयारी में है. बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे DM ऑफिस, SDM ऑफिस, बस डिपो और CSC यानी जन सुविधा केंद्रों पर काउंटर लगाएं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ रजिस्ट्री होने से घर के मालिक नहीं बन जाते आप, घर खरीदने से पहले जान लें काम की बात