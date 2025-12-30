Can Toilet Paper Cause Infection: डॉक्टरों का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग सालों से टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल गलत तरीके से करते आ रहे हैं और यही आदत कई बार सेहत के लिए जोखिम बन सकती है. सुनने में यह थोड़ा असहज जरूर लगता है, लेकिन सच यह है कि रोजमर्रा की यह छोटी-सी गलती इंफेक्शन और दूसरी परेशानियों की वजह बन सकती है.

इसमें एक बड़ी एक आम गलती है पीछे से आगे की ओर पोंछना. एक्सपर्ट के मुताबिक, ऐसा करने से मलद्वार के पास मौजूद बैक्टीरिया आगे की तरफ पहुंच सकते हैं, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए. सही तरीका है आगे से पीछे की ओर साफ करना, यानी यूरिन की नली की दिशा से नीचे की ओर. इससे हानिकारक बैक्टीरिया के फैलने का खतरा कम होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

फ्लोरिडा में प्रैक्टिस करने वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सालहैब ने बाथरूम से जुड़ी कुछ आम आदतों की सूची साझा की है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. उनके अनुसार, अगर टॉयलेट पेपर को उल्टी दिशा में घसीटा जाए, तो ये बैक्टीरिया आगे की ओर पहुंच सकते हैं और इससे यूरिन इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. सिर्फ तरीका ही नहीं, कितना टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किया जाए, यह भी अहम है. हाइजीन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के अनुसार, एक बार टॉयलेट इस्तेमाल करने में करीब 10 शीट काफी होती हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा पेपर लपेटकर इस्तेमाल करना न सिर्फ बेकार की खपत है, बल्कि इससे टॉयलेट चोक होने की समस्या भी हो सकती है.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Joseph Salhab (@thestomachdoc)

कितनी शीट लोग करते हैं यूज

टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी Cushionelle के आंकड़ों के मुताबिक, लोग आमतौर पर एक बार में करीब 7 शीट इस्तेमाल करते हैं. हालांकि शीट की संख्या से ज्यादा जरूरी है कि सफाई ठीक से हो. अगर मल पूरी तरह साफ न हो, तो खुजली, जलन और असहजता हो सकती है. डॉक्टर टॉयलेट पेपर से भी बचने की सलाह देते हैं. इनमें मौजूद खुशबू, रंग और केमिकल्स संवेदनशील हिस्सों में जलन पैदा कर सकते हैं, डाइटिशियन के मुताबिक, खुशबूदार टॉयलेट पेपर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स शरीर के लिए अच्छे नहीं होते और ये यीस्ट इंफेक्शन व इरिटेशन जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं.

कैसे यूज करने चाहिए पेपर

अब सवाल उठता है कागज को मसलकर इस्तेमाल करें या मोड़कर? फार्मासिस्ट और स्किनकेयर एक्सपर्ट के अनुसार, कागज को मोड़कर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है. इससे सफाई ज्यादा अच्छी होती है और पेपर की बर्बादी भी कम होती है. National Institute of Health यूएएस के मुताबिक, हाथ धोना टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले भी उतना ही जरूरी है. इससे बैक्टीरिया के शरीर में जाने और यूरिन इंफेक्शन जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है.

इसे भी पढ़ें- Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator