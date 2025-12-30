Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. जानिए उनका राजनीतिक सफर, निजी जीवन और कितनी थी उनकी नेटवर्थ.
बांग्लादेश की राजनीति की एक मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष खालिदा जिया का आज 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने ढाका के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. लंबे समय तक देश की राजनीति को दिशा देने वाली खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था.
खालिदा जिया का जन्म वर्ष 1945 में जलपाईगुड़ी (वर्तमान भारत) में हुआ था. वर्ष 1959 में उनका विवाह जियाउर रहमान से हुआ, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने. वर्ष 1981 में जियाउर रहमान की सैन्य अधिकारियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद खालिदा जिया के जीवन ने एक नया मोड़ लिया.
राजनीति में प्रवेश और सत्ता तक का सफर
पति की हत्या के बाद खालिदा जिया ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा. वे वर्ष 1984 में बीएनपी की अध्यक्ष बनीं. उनके नेतृत्व में विपक्ष ने 1991 का चुनाव जीता और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. वह तीन बार पीएम रह चुकी थी. उनका पहला कार्यकाल मार्च 1991 से फरवरी 1996 तक था, दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 के बाद कुछ सप्ताह तक चला और तीसरा कार्यकाल अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक था.
खालिदा जिया की नेटवर्थ कितनी?
खालिदा जिया की कुल संपत्ति को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, 2018 में दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी वार्षिक आय लगभग 1.52 करोड़ बांग्लादेशी टका बताई गई थी. इसके अलावा घर, अपार्टमेंट और दुकानों के किराए से सालाना 67,31,314 टका (49 लाख रुपया) की कमाई होती है. वहीं शेयर, सेविंग सर्टिफिकेट और बैंक डिपॉजिट से 85,09,813 टका (62 लाख रुपया) की इनकम होती है. हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया के पास 50 हजार 300 टका कैश मौजूद था. वहीं बैंक और वित्तीय संस्थानों में 4,77,85,267 टका (3 करोड़ 51 लाख रुपया) जमा है. खालिदा जिया के पास मौजूद कारों की कीमत 48,65,000 टका (35 लाख 81 हजार रुपया) है. इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत 5,00,000 टका (3 लाख 68 हजार रुपया) है.
