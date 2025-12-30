हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटडॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली

डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली

क्रिकेट की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक,सर डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप अब नीलामी में जाने वाली है. 75 साल तक एक ही परिवार के पास रहने के बाद यह कैप पहली बार सार्वजनिक बोली के लिए उपलब्ध होगी

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Dec 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट इतिहास से जुड़ी एक बेहद खास और दुर्लभ धरोहर अब नीलामी के लिए सामने आने वाली है. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कैप, जिसे ‘बैगी ग्रीन’ कहा जाता है, अगले महीने नीलाम की जाएगी. यह नीलामी ऑस्ट्रेलिया की मशहूर नीलामी कंपनी लॉयड्स ऑक्शंस के जरिए होगी, जिसमें बोली की शुरुआत सिर्फ 1 डॉलर से की जाएगी और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को समाप्त होगी.

75 साल तक एक ही परिवार के पास रही कैप

डॉन ब्रैडमैन ने यह टेस्ट कैप अपने एक साथी टेस्ट क्रिकेटर को उपहार में दी थी. तब से यह कैप उसी परिवार के पास सुरक्षित रही और करीब 75 साल तक इसे न तो कभी नीलाम किया गया और न ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया. यही वजह है कि इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे कीमती और भावनात्मक विरासतों में से एक माना जा रहा है.

लॉयड्स ऑक्शंस के ली हेम्स ने कहा, “यह क्रिकेट इतिहास का एक असली और अनमोल हिस्सा है. जिसे खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने उपहार में दिया था. इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के पास इसका रहना और ब्रैडमैन से सीधा जुड़ाव इसे बेहद खास बनाता है.”

भारत के खिलाफ सीरीज में पहनी गई थी यह कैप

बताया जा रहा है कि ब्रैडमैन ने यह बैगी ग्रीन कैप 1947-48 की उस टेस्ट सीरीज के दौरान पहनी थी. जब भारत की टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी. उस ऐतिहासिक सीरीज में ब्रैडमैन ने छह पारियों में 715 रन बनाए थे, जो आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त दिलचस्पी 

इस नीलामी में दुनिया भर के निजी कलेक्टर्स, म्यूजियम, संस्थान और क्रिकेट प्रेमी दिलचस्पी दिखा सकते हैं. इससे पहले सबसे महंगी बैगी ग्रीन कैप का रिकॉर्ड दिवंगत शेन वॉर्न के नाम है. जिनकी टेस्ट कैप 2019-20 की बुशफायर राहत के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज्यादा में बिकी थी.

डॉन ब्रैडमैन: एक नाम, एक विरासत

डॉन ब्रैडमैन का जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था. उन्होंने 1928 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की अविश्वसनीय औसत से 6996 रन बनाए. 29 शतक और 13 अर्धशतक उनके नाम हैं. 2001 में उनके निधन के बाद भी उनका नाम क्रिकेट इतिहास में अमर है.

Published at : 30 Dec 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Auction Australian Cricketer TEST CRICKET Donald Bradman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
इंडिया
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
स्पोर्ट्स
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
Advertisement

वीडियोज

Bitcoin की Recovery की कहानी | Crash के बाद Market क्या दिखा रहा है | Paisa Live
Luxury Real Estate का नया Face | Clean Air अब बन गया Premium Feature | Paisa Live
Angel Chakma Case: एंजेल के लिए इंसाफ की गुहार.. क्या बोली सरकार? | Dehradun | Tripura | CM Dhami
Rs. 1.8 Lakh Crore Investment के साथ Adani Defence का Next-Gen Warfare Plan| Paisa Live
Mumbai Accident Breaking: सड़क किनारे खड़े लोगों को बस ने कुचला, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
इंडिया
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
स्पोर्ट्स
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
ओटीटी
Year Ender 2025: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से 'पंचायत 4' तक, इस साल इन सीरीज ने मचाया धमाल
ईयर एंडर 2025: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से 'पंचायत 4' तक, इस साल इन सीरीज ने मचाया धमाल
हेल्थ
सिर्फ टेस्ट नहीं गट हेल्थ का खजाना होती थी दादी-नानी की ये चीज, अपनी थाली में जरूरी करें शामिल
सिर्फ टेस्ट नहीं गट हेल्थ का खजाना होती थी दादी-नानी की ये चीज, अपनी थाली में जरूरी करें शामिल
ट्रेंडिंग
कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल
कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Islamic Banking: इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे मिलता है लोन, जानें बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है काम?
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे मिलता है लोन, जानें बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है काम?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget