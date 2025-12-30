डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली

क्रिकेट इतिहास से जुड़ी एक बेहद खास और दुर्लभ धरोहर अब नीलामी के लिए सामने आने वाली है. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कैप, जिसे ‘बैगी ग्रीन’ कहा जाता है, अगले महीने नीलाम की जाएगी. यह नीलामी ऑस्ट्रेलिया की मशहूर नीलामी कंपनी लॉयड्स ऑक्शंस के जरिए होगी, जिसमें बोली की शुरुआत सिर्फ 1 डॉलर से की जाएगी और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को समाप्त होगी.

75 साल तक एक ही परिवार के पास रही कैप

डॉन ब्रैडमैन ने यह टेस्ट कैप अपने एक साथी टेस्ट क्रिकेटर को उपहार में दी थी. तब से यह कैप उसी परिवार के पास सुरक्षित रही और करीब 75 साल तक इसे न तो कभी नीलाम किया गया और न ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया. यही वजह है कि इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे कीमती और भावनात्मक विरासतों में से एक माना जा रहा है.

लॉयड्स ऑक्शंस के ली हेम्स ने कहा, “यह क्रिकेट इतिहास का एक असली और अनमोल हिस्सा है. जिसे खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने उपहार में दिया था. इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के पास इसका रहना और ब्रैडमैन से सीधा जुड़ाव इसे बेहद खास बनाता है.”

भारत के खिलाफ सीरीज में पहनी गई थी यह कैप

बताया जा रहा है कि ब्रैडमैन ने यह बैगी ग्रीन कैप 1947-48 की उस टेस्ट सीरीज के दौरान पहनी थी. जब भारत की टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी. उस ऐतिहासिक सीरीज में ब्रैडमैन ने छह पारियों में 715 रन बनाए थे, जो आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त दिलचस्पी

इस नीलामी में दुनिया भर के निजी कलेक्टर्स, म्यूजियम, संस्थान और क्रिकेट प्रेमी दिलचस्पी दिखा सकते हैं. इससे पहले सबसे महंगी बैगी ग्रीन कैप का रिकॉर्ड दिवंगत शेन वॉर्न के नाम है. जिनकी टेस्ट कैप 2019-20 की बुशफायर राहत के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज्यादा में बिकी थी.

डॉन ब्रैडमैन: एक नाम, एक विरासत

डॉन ब्रैडमैन का जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था. उन्होंने 1928 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की अविश्वसनीय औसत से 6996 रन बनाए. 29 शतक और 13 अर्धशतक उनके नाम हैं. 2001 में उनके निधन के बाद भी उनका नाम क्रिकेट इतिहास में अमर है.