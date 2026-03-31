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Kitchen Gardening Tips: घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत
लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे अलग-अलग मौसम में उगाया जा सकता है. गर्मी की शुरुआत यानी फरवरी से अप्रैल में, मानसून के दौरान जून-जुलाई में और ठंड के मौसम में अक्टूबर-नवंबर के बीच इसकी बुवाई की जाती है.
आज के समय बाजार में मिलने वाली सब्जियों को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है. खासकर लौकी जैसे सब्जियों में कीटनाशक और रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रही है. कई बार तो इनमें कृत्रिम तरीके से साइज बढ़ाने तक के आरोप लगाते हैं. ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोग अपनी रसोई के लिए सब्जियां खुद उगाने की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर हरी ताजी लौकी कैसे उगा सकते हैं, जिससे गर्मी के सीजन में आपको लौकी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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Published at : 31 Mar 2026 10:06 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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