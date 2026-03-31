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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKitchen Gardening Tips: घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत

Kitchen Gardening Tips: घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत

लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे अलग-अलग मौसम में उगाया जा सकता है. गर्मी की शुरुआत यानी फरवरी से अप्रैल में, मानसून के दौरान जून-जुलाई में और ठंड के मौसम में अक्टूबर-नवंबर के बीच इसकी बुवाई की जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 Mar 2026 10:06 AM (IST)
लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे अलग-अलग मौसम में उगाया जा सकता है. गर्मी की शुरुआत यानी फरवरी से अप्रैल में, मानसून के दौरान जून-जुलाई में और ठंड के मौसम में अक्टूबर-नवंबर के बीच इसकी बुवाई की जाती है.

आज के समय बाजार में मिलने वाली सब्जियों को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है. खासकर लौकी जैसे सब्जियों में कीटनाशक और रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रही है. कई बार तो इनमें कृत्रिम तरीके से साइज बढ़ाने तक के आरोप लगाते हैं. ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोग अपनी रसोई के लिए सब्जियां खुद उगाने की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर हरी ताजी लौकी कैसे उगा सकते हैं, जिससे गर्मी के सीजन में आपको लौकी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे अलग-अलग मौसम में उगाया जा सकता है. गर्मी की शुरुआत यानी फरवरी से अप्रैल में, मानसून के दौरान जून-जुलाई में और ठंड के मौसम में अक्टूबर-नवंबर के बीच इसकी बुवाई की जाती है. जिन क्षेत्रों में सर्दी कम पड़ती है, वहां लौकी के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय विशेष रूप से बेहतर माना जाता है.
लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे अलग-अलग मौसम में उगाया जा सकता है. गर्मी की शुरुआत यानी फरवरी से अप्रैल में, मानसून के दौरान जून-जुलाई में और ठंड के मौसम में अक्टूबर-नवंबर के बीच इसकी बुवाई की जाती है. जिन क्षेत्रों में सर्दी कम पड़ती है, वहां लौकी के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय विशेष रूप से बेहतर माना जाता है.
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वहीं घर पर लौकी उगाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे बीज की जरूरत होती है. बीज को अंकुरित करने के लिए छोटे गमले, ट्रे या कोकोपीट का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित हो सके. आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर लौकी छोटे पौधे निकलने लगते हैं.
वहीं घर पर लौकी उगाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे बीज की जरूरत होती है. बीज को अंकुरित करने के लिए छोटे गमले, ट्रे या कोकोपीट का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित हो सके. आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर लौकी छोटे पौधे निकलने लगते हैं.
Published at : 31 Mar 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Kitchen Gardening Tips Balcony Vegetable Gardening How To Grow Bottle Gourd At Home Bottle Gourd In Pots

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