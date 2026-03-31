वहीं घर पर लौकी उगाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे बीज की जरूरत होती है. बीज को अंकुरित करने के लिए छोटे गमले, ट्रे या कोकोपीट का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित हो सके. आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर लौकी छोटे पौधे निकलने लगते हैं.