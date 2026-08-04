मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका

बिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका

Mushroom Cultivation Tips: मशरूम फार्मिंग कम जगह और कम लागत में घर बैठे बढ़िया कमाई करने का बढ़िया तरीका है. इसके लिए किसी बड़े खेत की भी ज़रूरत नहीं. जान लीजिए पूरी प्रोससे.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Aug 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

Mushroom Cultivation Tips: खेती के लिए किसानों को लगता है एकड़ में फैली जमीन या बड़ा खेत होना ज़रूरी है. अगर आप भी किसान हैं औऱ आपका भी यही मानना है. तो अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है. आज के दौर में खेती में नई तकनीकों के दम पर कम जगह में भी शानदार कमाई की जा सकती है. मशरूम फार्मिंग इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसके लिए आपको न तो किसी खेत की ज़रूरत है और न ही किसी बड़ी जमीन की. 

आप अपने घर के एक खाली कमरे, पुराने शेड या गैराज से भी इस बिज़नेस की आसानी से शुरुआत कर सकते हैं. यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी और छोटे किसान मशरूम फार्मिंग की ओर रुख कर रहे हैं. अगर आप भी कम लागत में एक बेहतरीन साइड इनकम या फुल-टाइम बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं. तो यह तरीका आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है. 

बिना जमीन के कैसे करें शुरुआत?

मशरूम खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से इनडोर खेती है. जिसके लिए सूरज की सीधी रोशनी या खुले खेत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती. आप अपने घर के किसी भी 10x10 के कमरे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको लकड़ी या लोहे के रैक तैयार करने होते हैं. वर्टिकल फार्मिंग के तरीके से एक के ऊपर एक कई रैक बनाकर आप कम जगह में भी कई गुना अधिक उत्पादन ले सकते हैं. 

कमरे के अंदर सही तापमान जो कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और नमी बनाए रखना सबसे अहम होता है. जिसके लिए पानी का छिड़काव या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है. इस सेटअप को तैयार करने में बहुत मामूली खर्च आता है. कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन और साफ-सफाई का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के साल भर मशरूम उगा सकते हैं.


बिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका

मशरूम उगाने का क्या है तरीका?

मशरूम उगाने के लिए मिट्टी की नहीं बल्कि एक खास तरह के मिश्रण की ज़रूरत होती है जिसे कंपोस्ट कहते हैं. इसे गेहूं या धान के भूसे, जिप्सम और खाद को मिलाकर तैयार किया जाता है. तैयार कंपोस्ट को प्लास्टिक बैग्स में भरा जाता है और फिर इसमें मशरूम के बीज, जिन्हें स्पॉन कहा जाता है मिलाए जाते हैं. बैग्स को बंद करके अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है. 

जिससे मशरूम का कवक जाल पूरे बैग में अच्छे से फैल सके. जब बैग्स के अंदर सफेद रंग की फफूंद दिखने लगे तो उनके ऊपर कोकोपीट या हल्की मिट्टी की केसिंग लगाई जाती है. इसके कुछ ही दिनों बाद मशरूम की छोटी-छोटी पिंन्स निकलने लगती हैं. सही समय पर पानी का स्प्रे करने से 20 से 25 दिनों के भीतर फ्रेश और हेल्दी मशरूम कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं.


बिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका

यह भी पढ़ें: कृषि यंत्र खरीदने से बेहतर है किराये पर लेना? सरकार कैसे करती है मदद

कैसे बनाएं इसे एक बढ़िया बिज़नेस?

बिज़नेस के लिहाज़ से देखा जाए तो मशरूम फार्मिंग कम निवेश में बड़ा मुनाफा देने वाला कहा जाता है. शुरुआत में आप मात्र 10 से 15 हजार रुपये लगाकर इसे छोटे लेवल पर ट्रॉयल कर सकते हैं. बाजार में बटन मशरूम और ऑयस्तर मशरूम की भारी मांग रहती है जो लोकल मंडियों, होटलों और सुपरमार्केट्स में आसानी से अच्छे दामों में बिक जाते हैं. 

एक बार जब आप इसकी तकनीक और रखरखाव को समझ जाते हैं. तो बड़े पैमाने पर शेड बनाकर कमर्शियल लेवल पर काम शुरू कर सकते हैं. हेल्थ कॉन्शियस दौर में न्यूट्रिशन और प्रोटीन से भरपूर होने के चलते मशरूम की डिमांड हर दिन बढ़ रही है. सही मार्केटिंग और क्वालिटी मेंटेन करके आप हर महीने बहुत ही कम लागत में 30 से 50 हजार रुपये या उससे भी ज्यादा की कमाई आसानी से कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खेत पर कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए कितनी मिलती है सब्सिडी, यहां जानें?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Farming Tips Mushroom Cultivation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका
बिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका
एग्रीकल्चर
कृषि यंत्र खरीदने से बेहतर है किराये पर लेना? सरकार कैसे करती है मदद
कृषि यंत्र खरीदने से बेहतर है किराये पर लेना? सरकार कैसे करती है मदद
एग्रीकल्चर
Kisan Nidhi Registration:किसान निधि के लिए पहली बार कर रहे आवेदन? न कर देना ये गलती
किसान निधि के लिए पहली बार कर रहे आवेदन? न कर देना ये गलती
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका
अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले, यूपी में 13 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले, यूपी में 13 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
इंडिया
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
बिहार
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget