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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए? संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला

राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए? संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला

Jharkhand Students Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच संजय निरुपम ने राहुल गांधी के रांची न जाने पर सवाल खड़े किए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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झारखंड में छात्रों के जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर यूपी के प्रयागराज में आंदोलन करने जा रही है. इसमें राहुल गांधी के शामिल होने की खबरें आ रही हैं. इस पर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर हमला बोला है. संजय निरुपम ने राहुल गांधी के रांची न जाने पर सवाल खड़े किए हैं.

संजय निरुपम ने कहा, "पेपरलीक के खिलाफ झारखंड के गरीब आदिवासी छात्र राजधानी रांची में पिछले दो हफ़्ते से सड़क पर हैं. हजारों की संख्या में छात्र वहां आंदोलन कर रहे हैं. मगर कांग्रेस का ढकोसला देखिए. कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रयागराज में आंदोलन करने जा रही है और आंदोलन का नेतृत्व करने राहुल गांधी दिल्ली से आ रहे हैं. जबकि उन्हें रांची जाना चाहिए.

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संजय निरुपम ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए संजय निरुपम ने कहा, "कांग्रेस रांची के आंदोलनकारी छात्रों से क्यों मुंह छुपा रही है? क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार में है. मतलब मेरी सरकार में पेपरलीक पर मैं चुप रहूंगा, बाकी जगह छात्रों को भड़काऊंगा. कांग्रेस का यह सेलेक्टिव अप्रोच हास्यास्पद है. तेरा पेपरलीक और मेरा पेपरलीक कांग्रेस पार्टी की संकुचित मानसिकता दिखाता है."

छात्रों ने राहुल-अखिलेश से की ये अपील

झारखंड में छात्रों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मनोज यादव ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग दोहराई है. उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है.

छात्र मनोज यादव ने बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से झारखंड आकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जिस तरह दोनों नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलनों और प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए धरनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसी प्रकार उन्हें झारखंड में भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Sanjay Nirupam MAHARASHTRA NEWS RAHUL GANDHI Jharkhand News
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