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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअगस्त में लगाएं ये 5 सब्जियां, होगी तगड़ी कमाई

अगस्त में लगाएं ये 5 सब्जियां, होगी तगड़ी कमाई

Vegetables In August: अगस्त के महीने में मानसून की सही नमी और हाई डिमांड का फायदा उठाकर आप सब्जियों की खेती से कम समय में बंपर कमाई कर सकते हैं. जानें इस महीने में कौनसी सब्जी है ज्यादा मुनाफेवाली.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Aug 2026 06:23 PM (IST)
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Vegetables In August: मानसून के मौसम में बारिश का ज़ोर पकड़ते ही खेतों में नई फसलों की बुआई शुरू हो जाती है. अगस्त का महीना किसानों के लिए बहुत फायदे का सौदा माना जाता है. इस समय मौसम में सही नमी और तापमान ऐसा होता है जो सब्जियों की तेजी से ग्रोथ के लिए एकदम मुफीद है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के ढर्रे से हटकर कम समय में तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं.

तो अगस्त में सब्जियों की स्मार्ट फार्मिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है. इस महीने में बोई गई सब्जियों की फसल जब त्योहारों के सीज़न यानी सितंबर और अक्टूबर में बाज़ार में आती है, तब मंडियों में इनकी डिमांड बहुत हाई होती है. कम लागत और थोड़ी देखभाल के साथ अगर सही समय पर सही सब्जियों का चुनाव कर लिया जाए, तो यह महीने भर में आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकती हैं.

अगस्त में उगाई जाने वाली 5 मुनाफेमंद सब्जियां

अगर आप अगस्त के महीने में कम वक्त और कम लागत लगाकर मोटी कमाई करना चाहते हैं. तो फिर इन 5 खास सब्जियों की खेती करना आपके लिए सबसे समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है. इनमें सबसे पहली सब्जी है अगेती फूलगोभी, जिसकी डिमांड फेस्टिव सीज़न में सबसे ज्यादा रहती है.

दूसरी और तीसरी सब्जियां हैं गाजर और मूली, जो बहुत कम समय में तैयार होकर तुरंत मुनाफा देती हैं. इसके अलावा चौथी फसल है बैंगन और पांचवीं सबसे मशहूर फसल है शिमला मिर्च जिसकी रोपाई इस महीने में बड़े पैमाने पर की जाती है.

यह पांचों सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खपत हर घर, होटल और लोकल मार्केट में पूरे साल बनी रहती है. मानसून के इस दौर में अगर सही समय पर इन फसलों का चुनाव कर लिया जाए, तो किसान को मंडियों में अपनी उपज का बहुत ही शानदार और बढ़िया भाव मिलता है जिससे पूरे सीजन बेहतर कमाई बनी रहती है.


अगस्त में लगाएं ये 5 सब्जियां, होगी तगड़ी कमाई

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इन फसलों को उगाने सही तरीका

अगस्त के महीने में इन सब्जियों की खेती करते समय सबसे बड़ी दिक्कत भारी बारिश और जलभराव की होती है. इनसे फसलों को बचाना होता है. इसीलिए गाजर और मूली की बुआई हमेशा खेत में गहरी जुताई करने के बाद उठी हुई मेढ़ों पर ही करें जिससे बीज सड़ने न पाएं.

वहीं अगेती फूलगोभी, बैंगन और शिमला मिर्च के लिए सबसे पहले नर्सरी में पौध तैयार की जाती है और बाद में फिर स्वस्थ पौधों की खेत में रोपाई होती है. रोपाई करते समय पौधों और लाइनों के बीच सही दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है.

जिससे हवा और धूप आसानी से पास हो सके. खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था करें और बेड्स बनाकर ही रोपाई करें. इसके साथ ही जैविक खाद, नीम की खली और वर्मीकंपोस्ट का बराबर इस्तेमाल करें जिससे पौधों की जड़ें मजबूत रहें और फंगस या कीटों का असर फसल पर न पड़े.


अगस्त में लगाएं ये 5 सब्जियां, होगी तगड़ी कमाई

इन 5 सब्जियों से मिलने वाला मुनाफा

अगस्त में बारिश के मौसम में बोई जाने वाली इन सब्जियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत कम समय में तैयार होकर किसान को लगातार कमा कर पैसे देती रहती हैं. गाजर और मूली महज 40 से 50 दिनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. जिससे किसान को तुरंत पैसा मिलने लगता है.

वहीं अगेती फूलगोभी उस टाइम पर बाज़ार में आती है जब उसकी सप्लाई कम और कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं. बैंगन और शिमला मिर्च ऐसी फसलें हैं जिनकी एक बार रोपाई करने के बाद कई महीनों तक लगातार तुड़ाई की जा सकती है.

जिससे लंबे समय तक फिक्स इनकम बनी रहती है. अगर किसान समय का सही तालमेल बैठाए और थोड़ी देखभाल के साथ काम करे तो बहुत ही कम लागत में इन 5 सब्जियों से उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Aug 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Tips Farming News
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