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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसान गांव में ऐसे शुरू कर सकते हैं खाद की दुकान, जान लें प्रोसेस

किसान गांव में ऐसे शुरू कर सकते हैं खाद की दुकान, जान लें प्रोसेस

Fertilizers Shop In Village: गांव में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलना कम लागत में शुरू होने वाला एक बेहद मुनाफेमंद बिजनेस है. इसके लिए किन चीजों की जरूरत होगी कैसे लाइसेंस मिलेगा. जान लें सबकुछ.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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Fertilizers Shop In Village: गांवों में आज के समय में कृषि केवल खेती-किसानी तक सीमित नहीं रह गई है. बल्कि यह एक बेहतरीन और मुनाफे वाला बिजनेस का जरिया भी बन रही है. अगर आप गांव में रहकर ही एक स्टेबल बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. तो खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलना सबसे बेस्ट ऑप्शंस में से एक है.

गांव में किसानों को हर सीजन में अच्छी क्वालिटी के खाद-बीज की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें अक्सर दूर शहर की मंडियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. ऐसे में अगर गांव या आसपास के इलाके में ही उन्हें सही रेट पर सामान मिल जाए. तो आपकी दुकान पहले दिन से ही बढ़िया चलने लगेगी.

सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस और लाइसेंसिंग प्रोसेस बनाई गई है. अगर आप सही प्लानिंग और पूरी जानकारी के साथ कदम बढ़ाएं तो कम लागत में अपने ही गांव में एक बढ़िया कृषि केंद्र बना कर सकते हैं.

कौन खोल सकता है खाद-बीज की दुकान?

खाद या बीज की दुकान शुरू करने के लिए सरकार ने कुछ बुनियादी शर्तें तय की हैं. जिससे किसानों को सही और क्वालिटी उत्पाद मिल सकें. आवेदक की उम्र कम से कम 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उसके पास एग्रीकल्चर में डिप्लोमा या बीएससी (एग्रीकल्चर) की डिग्री होना जरूरी है. तभी लाइसेंस मिल पाता है.

अगर आपके पास कृषि से जुड़ी डिग्री नहीं है तो कृषि विज्ञान केंद्र से 15 से 30 दिनों का स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेकर भी आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं. जरूरी दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन या दुकान के कागज या रेंट एग्रीमेंट और ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स शामिल हैं. यह सभी पेपर्स लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए. 


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लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस

खाद-बीज का बिजनेस बिना सरकारी लाइसेंस के नहीं चलाया जा सकता. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आप अपने राज्य के डीबीडी (DBT) कृषि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिला कृषि अधिकारी के दफ्तर में जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी शैक्षणिक और पहचान संबंधी दस्तावेज अटैच करने होते हैं.

इसके अलावा आपको जिस भी कंपनी जैसे IFFCO, KRIBHCO या किसी प्राइवेट ब्रांड का खाद-बीज बेचना है. उससे अथॉरिटी लेटर या प्रिंसिपल सर्टिफिकेट (Form O/Form A) हासिल करके फॉर्म के साथ लगाना पड़ता है.

इसके बाद तय फीस का चालान जमा करना होता है. आवेदन जमा होने पर कृषि विभाग के अधिकारी आपकी दुकान और गोदाम का लोकेशन वेरिफिकेशन करते हैं. सब कुछ नियमों के मुताबिक सही पाए जाने पर कुछ ही हफ्तों में आपका रिटेल लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.


किसान गांव में ऐसे शुरू कर सकते हैं खाद की दुकान, जान लें प्रोसेस

कितना आता है इस बिजनेस में खर्चा?

खाद और बीज की दुकान शुरू करने के लिए शुरुआती लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप बिजनेस किस लेवल पर शुरू कर रहे हैं. आमतौर पर 1.5 लाख से 3 लाख रुपये के शुरुआती बजट में यह बिजनेस आसानी से सेटअप हो जाता है.  जिसमें लाइसेंस फीस, दुकान का डिपॉजिट और शुरुआती स्टॉक का खर्च शामिल है.

इस बिजनेस में कंपनियों की तरफ से तय मार्जिन के हिसाब से 10% से लेकर 20% तक का सीधा मुनाफा मिलता है. बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसानों के साथ भरोसा कायम करें. उन्हें हमेशा असली, ब्रांडेड और सही दाम पर उत्पाद दें.

इसके अलावा, अपनी दुकान पर पीओएस मशीन रखें क्योंकि आजकल खाद की बिक्री पीओएस मशीन के जरिए ही होती है. सीजन के हिसाब से एडवांस स्टॉक मेंटेन रखने और किसानों को सही सलाह देने से आपकी दुकान गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन जाएगी.

यह भी पढ़ें: कृषि यंत्र खरीदने से बेहतर है किराये पर लेना? सरकार कैसे करती है मदद

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Aug 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Fertilizers Farming Tips Farming News
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