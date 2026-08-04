Stevia Cultivation Profit: ऐसे शुरू करें स्टीविया की खेती, गन्ने से ज्यादा होगी कमाई
Stevia Cultivation Profit: स्टीविया एक बार रोपने पर 5 साल तक उपज देता है. गन्ने से कम पानी में गन्ने के मुकाबले 40 गुना तक ज्यादा कमाई दे सकता है. कलमों से इसकी रोपाई की जाती है.
Stevia Cultivation Profit: गन्ने की खेती में महीनों मेहनत के बाद भी मुनाफा सीमित रहता है, लेकिन एक ऐसा पौधा भी है, जो एक बार लगाने पर पांच साल तक कमाई देता रहता है, और वह भी गन्ने से कहीं ज्यादा. इसका नाम है स्टीविया, जो चीनी से करीब 300 गुना ज्यादा मीठा होता है, फिर भी इसमें कैलोरी बिल्कुल जीरो होती है.
जानिए असली कमाई का जरिया
स्टीविया की खासियत यह है कि इसकी पत्तियां ही मुख्य उत्पाद होती हैं, जिन्हें सुखाकर बाजार में बेचा जाता है. डायबिटीज मरीजों के लिए यह चीनी का बेहतरीन विकल्प माना जाता है, यही वजह है कि हेल्थ इंडस्ट्री में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.
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तैयारी पहले से है जरूरी
स्टीविया की बुवाई सीधे बीज से नहीं, बल्कि कलमों से की जाती है. इसके लिए करीब 15 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर पहले पॉलिथिन की थैलियों में तैयार किया जाता है और जड़ें निकलने के बाद ही इन्हें खेत में रोपा जाता है. मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी इसके लिए सबसे बेहद अच्छा माना जाता है, और बुवाई से पहले खेत की अच्छी सफाई करना जरूरी है.
गन्ने से भी ज्यादा मुनाफा
धर्मबीर कंबोज स्टीविया की खेती के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं. वह बताते हैं कि इस फसल को गन्ने के मुकाबले करीब 5 फीसदी कम पानी चाहिए होता है. एक एकड़ में करीब 40 हजार पौधे लगाने पड़ते हैं, जिसकी शुरुआती लागत करीब एक लाख रुपये तक आती है. खास बात यह है कि एक किसान गन्ने के मुकाबले स्टीविया से 40 गुना तक ज्यादा कमा सकता है. एक पौधे से ही करीब 125 रुपये तक की कमाई हो सकती है.
पांच साल तक फायदा उठाओ
स्टीविया की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे बार बार बोने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार रोपाई करने के बाद अगले पांच साल तक लगातार पत्तियों की उपज मिलती रहती है, यानी शुरुआती मेहनत के बाद किसान को कई साल तक बंपर कमाई का मौका मिलता है.
बाजार अभी सीमित नहीं
विशेषज्ञों के मुताबिक, स्टीविया अभी आम किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है, लेकिन धीरे धीरे इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है. बढ़ती डायबिटीज और हेल्थ कॉन्शियस आबादी की वजह से आने वाले समय में इसकी मांग और तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे यह फसल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है. जो किसान परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया और मुनाफेदार आजमाना चाहते हैं, उनके लिए स्टीविया एक शानदार और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर सकती है, बशर्ते सही तकनीक और बाजार की जानकारी के साथ खेती की जाए.
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