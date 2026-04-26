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किसान क्रेडिट कार्ड से कितना लोन ले सकते हैं किसान, जान लें नियम
Kisan Credit Card Loan Limit: खेती के खर्चों को मैनेज करने के लिए अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं हैकिसान क्रेडिट कार्ड में लोन की लिमिट बढ़ गई है. जान लीजिए अब कितने लाख तक का लोन ले सकते हैं.
आज के दौर में खेती-किसानी के खर्चों को निपटाने के लिए पैसों का इंतजाम करना अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई है. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना इस मामले में एक वरदान की तरह सामने आई है. इसके जरिए किसान अपनी खेती की जरूरतों के लिए बहुत ही कम ब्याज पर बड़ा कर्ज आसानी से उठा सकते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 12:48 PM (IST)
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