किसान क्रेडिट कार्ड से कितना लोन ले सकते हैं किसान, जान लें नियम

इस योजना की सबसे खास बात इसकी बढ़ी हुई लिमिट है. जिसके तहत अब किसान 5 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि पहले यह सीमा सिर्फ 3 लाख रुपये तक सीमित थी. सरकार ने इसे इसलिए बढ़ाया है जिससे किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के बड़े स्तर पर खेती और तकनीक का इस्तेमाल कर सकें.