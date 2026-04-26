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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसान क्रेडिट कार्ड से कितना लोन ले सकते हैं किसान, जान लें नियम

किसान क्रेडिट कार्ड से कितना लोन ले सकते हैं किसान, जान लें नियम

Kisan Credit Card Loan Limit: खेती के खर्चों को मैनेज करने के लिए अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं हैकिसान क्रेडिट कार्ड में लोन की लिमिट बढ़ गई है. जान लीजिए अब कितने लाख तक का लोन ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Apr 2026 12:52 PM (IST)
Kisan Credit Card Loan Limit: खेती के खर्चों को मैनेज करने के लिए अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं हैकिसान क्रेडिट कार्ड में लोन की लिमिट बढ़ गई है. जान लीजिए अब कितने लाख तक का लोन ले सकते हैं.

आज के दौर में खेती-किसानी के खर्चों को निपटाने के लिए पैसों का इंतजाम करना अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई है. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना इस मामले में एक वरदान की तरह सामने आई है. इसके जरिए किसान अपनी खेती की जरूरतों के लिए बहुत ही कम ब्याज पर बड़ा कर्ज आसानी से उठा सकते हैं.

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इस योजना की सबसे खास बात इसकी बढ़ी हुई लिमिट है. जिसके तहत अब किसान 5 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि पहले यह सीमा सिर्फ 3 लाख रुपये तक सीमित थी. सरकार ने इसे इसलिए बढ़ाया है जिससे किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के बड़े स्तर पर खेती और तकनीक का इस्तेमाल कर सकें.
इस योजना की सबसे खास बात इसकी बढ़ी हुई लिमिट है. जिसके तहत अब किसान 5 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि पहले यह सीमा सिर्फ 3 लाख रुपये तक सीमित थी. सरकार ने इसे इसलिए बढ़ाया है जिससे किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के बड़े स्तर पर खेती और तकनीक का इस्तेमाल कर सकें.
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अगर हम बिना गारंटी वाले लोन की बात करें. तो अब किसान बिना किसी सुरक्षा या जमीन गिरवी रखे 1.60 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं. लेकिन अगर आपको अपनी खेती को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है. तो आप अपनी जमीन के रिकॉर्ड दिखाकर 5 लाख रुपये की मैक्सीमम लिमिट तक पहुंच सकते हैं.
अगर हम बिना गारंटी वाले लोन की बात करें. तो अब किसान बिना किसी सुरक्षा या जमीन गिरवी रखे 1.60 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं. लेकिन अगर आपको अपनी खेती को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है. तो आप अपनी जमीन के रिकॉर्ड दिखाकर 5 लाख रुपये की मैक्सीमम लिमिट तक पहुंच सकते हैं.
Published at : 26 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Kisan Credit Card KCC KisAn Loan

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