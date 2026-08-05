सलमान खुर्शीद का बाबरी विध्वंस पर बड़ा बयान, बोले- 'सरकारें कई बार ऐसे फैसले...'

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक सवाल के जवाब में बाबरी मस्जिद विध्वंस को देश के शरीर पर एक दर्दनाक और बदसूरत फोड़े जैसा बताया. खुर्शीद, वकील और लेखक जावेद गाया की पुस्तक "हार्टलैंड राइजिंग: द मेकिंग ऑफ मेजॉरिटेरियन इंडिया" के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस, साल 2002 के गुजरात दंगों, विभाजन और उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकारें कई बार ऐसे फैसले लेती हैं, जिन्हें उस समय रणनीतिक संयम माना जाता है, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर वही फैसले गलत भी लग सकते हैं.

कार्यक्रम की संचालक मालविका राजकोटिया ने उनसे पूछा कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने रणनीतिक संयम क्यों अपनाया था. उन्होंने कहा कि अगर किसी एक घटना को अलग करके देखा जाए तो वह बहुत बड़ी और भयावह लग सकती है, लेकिन कई बार समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं. सलमान खुर्शीद ने कहा कि पीछे मुड़कर देखने पर यह समझना आसान होता है कि किन फैसलों में गलती हुई होगी.

तो बिगड़ सकते थे और ज्यादा हालात

सलमान खुर्शीद ने कहा, "अगर आप सिर्फ एक घटना पर ध्यान देंगे तो वह शरीर पर बने किसी फोड़े की तरह बहुत बड़ी, दर्दनाक और बदसूरत दिखाई देगी, लेकिन यह भी पता होता है कि समय के साथ उससे उबर सकते हैं." उन्होंने कहा कि उस समय कुछ लोगों का मानना था कि रणनीतिक संयम ही सही रास्ता है, क्योंकि अगर संयम नहीं रखा जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि यही रणनीतिक संयम बाद में हालात को और गंभीर बनाने का कारण भी बन गया हो.

विभाजन का भी दिया उदाहरण

एक अन्य सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज भी जवाहरलाल नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है. उन्होंने कहा कि लोग यह सवाल भी पूछ सकते हैं कि विभाजन स्वीकार क्यों किया गया, क्या उस समय यह कहा जा सकता था कि विभाजन नहीं होगा, चाहे गृहयुद्ध ही क्यों न हो जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे सवालों के जवाब बाद में देना आसान होता है, लेकिन जब कोई सरकार सत्ता में होती है और परिस्थितियां सामने होती हैं, तब उसे उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतर फैसला लेना पड़ता है.

उत्तर प्रदेश को बताया बदलाव की कुंजी

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक भविष्य में उत्तर प्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर भारत को फिर से वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर लौटना है, जिसकी कल्पना देश के संस्थापकों और शुरुआती नेताओं ने की थी तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होगी. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि यह बदलाव संभव नहीं है, जबकि कुछ का कहना है कि यह बदलाव संभव है. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि परिवर्तन भाजपा के भीतर से आएगा, जबकि कुछ का मानना है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति इसकी राह खोलेगी.