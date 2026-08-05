संसद के मानसून सत्र का अधिकतर समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. केंद्र और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर रार बनी हुई है. विपक्ष ने पहले पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरा. उसने जंतर-मंतर के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को भी उठाया था. इसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हंगामा हुआ. अब बुधवार (5 अगस्त) को भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं.

इस बीच तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बी. ने लोकसभा महासचिव को पत्र भेजकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. सांसद ने 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग की है.

मणिकम टैगोर बी. ने लोकसभा महासचिव को संबोधित पत्र में लिखा, 'मैं 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से जुड़े तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं. इस घटना से जुड़ी खबरों और आरोपों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल के तरीके और उसकी उचित मात्रा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.'

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इसको विरोध किया था. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम विरोधी हैं.