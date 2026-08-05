मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Session 2026 Live: 'किसके आदेश पर...', राहुल के हाथ में पोस्टर, संसद में विपक्ष का मार्च

Monsoon Session 2026 Live: 'किसके आदेश पर...', राहुल के हाथ में पोस्टर, संसद में विपक्ष का मार्च

Parliament Monsoon Session 2026 Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने संसद में मार्च किया. वे सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 05 Aug 2026 11:05 AM (IST)

LIVE

Key Events
Parliament Monsoon Session Day 13 LIVE Updates PM Modi Rahul Gandhi NEET Ram Temple Donation Row Akhilesh Monsoon Session 2026 Live: 'किसके आदेश पर...', राहुल के हाथ में पोस्टर, संसद में विपक्ष का मार्च
संसद मॉनसून सत्र लाइव अपडेट्स
Source : X

Background

संसद के मानसून सत्र का अधिकतर समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. केंद्र और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर रार बनी हुई है. विपक्ष ने पहले पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरा. उसने जंतर-मंतर के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को भी उठाया था. इसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हंगामा हुआ. अब बुधवार (5 अगस्त) को भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं. 

इस बीच तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बी. ने लोकसभा महासचिव को पत्र भेजकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. सांसद ने 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग की है.

मणिकम टैगोर बी. ने लोकसभा महासचिव को संबोधित पत्र में लिखा, 'मैं 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से जुड़े तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं. इस घटना से जुड़ी खबरों और आरोपों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल के तरीके और उसकी उचित मात्रा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.'

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इसको विरोध किया था. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम विरोधी हैं. 

11:05 AM (IST)  •  05 Aug 2026

Monsoon Session 2026 Live: लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

लोकसभा में विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करना शुरू कर दिया. स्पीकर ओम बिड़ला ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया.

11:04 AM (IST)  •  05 Aug 2026

Monsoon Session 2026 Live: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. विपक्ष भयंकर हंगामा कर रहा है. 

Load More
Tags :
Parliament Rahul Gandhi Parliament Monsoon Session PM Modi INDIA Monsoon Session 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tamil Nadu Budget 2026: हज यात्रा और कब्रिस्तान के लिए CM विजय ने खोला खजाना, तमिलनाडु के बजट में क्या खास?
हज यात्रा और कब्रिस्तान के लिए CM विजय ने खोला खजाना, तमिलनाडु के बजट में क्या खास?
इंडिया
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
इंडिया
इस भारतीय छात्रा को लंदन से आया 1.4 करोड़ की नौकरी का ऑफर, हर तरफ हो रही चर्चा
इस भारतीय छात्रा को लंदन से आया 1.4 करोड़ की नौकरी का ऑफर, हर तरफ हो रही चर्चा
इंडिया
तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान
तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
झारखंड
झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की एंट्री, दिया समर्थन, जानें- क्या कहा?
झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की एंट्री, दिया समर्थन, जानें- क्या कहा?
विश्व
'गर्मी से बचने के लिए कुत्ते के मांस का सूप'! उत्तर कोरिया सरकार का अजब-गजब नुस्खा
'गर्मी से बचने के लिए कुत्ते के मांस का सूप'! उत्तर कोरिया सरकार का अजब-गजब नुस्खा
क्रिकेट
गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल
गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल
बॉलीवुड
Spider Man BO: पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' से 'धमाल 4' तक 7 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 7 बॉलीवुड फिल्मों को दी मात
इंडिया
जंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए
जंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए
महाराष्ट्र
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में देसी तरीके से उगाएं लहसुन, बस ध्यान रखें ये बातें
किचन गार्डन में देसी तरीके से उगाएं लहसुन, बस ध्यान रखें ये बातें
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget