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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरClove Farming At Home: किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं लौंग की खेती? पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने में आएंगी काम

Clove Farming At Home: किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं लौंग की खेती? पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने में आएंगी काम

Clove Farming At Home: अगर आप घर पर लौंग का पौधा उगाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपके काम आ सकता है. जानिए एलोवेरा की मदद से लौंग का प्लांट तैयार करने और उसकी देखभाल करने का सही तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Clove Farming At Home: अगर आप घर पर लौंग का पौधा उगाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपके काम आ सकता है. जानिए एलोवेरा की मदद से लौंग का प्लांट तैयार करने और उसकी देखभाल करने का सही तरीका.

अगर आप भी अपने बगीचे या गमलों में मसालों के पौधे लगाना चाहते हैं, तो लौंग का पौधा लगाना आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. भारतीय रसोई में लौंग का खास महत्व है. चाय का स्वाद बढ़ाना हो, बिरयानी में खुशबू लानी हो या फिर पूजा-पाठ में इस्तेमाल करना हो, लौंग लगभग हर घर में काम आती है. ऐसे में अगर यही लौंग आपके किचन गार्डन में उगने लगे तो बात ही अलग होगी. बहुत कम लोग जानते हैं कि थोड़ी मेहनत और सही देखभाल के साथ लौंग का पौधा घर पर आसानी से लगाया जा सकता है.

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लौंग एक सदाबहार पेड़ से प्राप्त होती है. इसके सूखे फूलों की कलियों को ही लौंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह पौधा गर्म और नमी वाले मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है. अगर आप भी अपने बगीचे या गमलों में मसालों के पौधे लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक स्वस्थ प्लांट तैयार करना जरूरी होता है. अच्छी क्वालिटी का पौधा ही आगे चलकर बेहतर ग्रोथ देता है. साथ ही अगर सही वातावरण मिले तो इसे गमले या किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है.
लौंग एक सदाबहार पेड़ से प्राप्त होती है. इसके सूखे फूलों की कलियों को ही लौंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह पौधा गर्म और नमी वाले मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है. अगर आप भी अपने बगीचे या गमलों में मसालों के पौधे लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक स्वस्थ प्लांट तैयार करना जरूरी होता है. अच्छी क्वालिटी का पौधा ही आगे चलकर बेहतर ग्रोथ देता है. साथ ही अगर सही वातावरण मिले तो इसे गमले या किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, लौंग का प्लांट तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही लौंग का पौधा तैयार करने के लिए एलोवेरा का उपयोग भी किया जा सकता है. इसके लिए ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली लौंग लें. फिर एलोवेरा की पत्ती को काटकर उसके जेल में लौंग को कुछ समय के लिए रखें. इसके बाद इसे मिट्टी में लगा दें. माना जाता है कि एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व जड़ों के विकास में मदद कर सकते हैं और पौधे के बढ़ने की संभावना बढ़ा सकते हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, लौंग का प्लांट तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही लौंग का पौधा तैयार करने के लिए एलोवेरा का उपयोग भी किया जा सकता है. इसके लिए ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली लौंग लें. फिर एलोवेरा की पत्ती को काटकर उसके जेल में लौंग को कुछ समय के लिए रखें. इसके बाद इसे मिट्टी में लगा दें. माना जाता है कि एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व जड़ों के विकास में मदद कर सकते हैं और पौधे के बढ़ने की संभावना बढ़ा सकते हैं.
Published at : 09 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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Kitchen Garden Tips Clove Farming At Home Spice Garden Ideas Home Spice Garden

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