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Clove Farming At Home: किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं लौंग की खेती? पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने में आएंगी काम
Clove Farming At Home: अगर आप घर पर लौंग का पौधा उगाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपके काम आ सकता है. जानिए एलोवेरा की मदद से लौंग का प्लांट तैयार करने और उसकी देखभाल करने का सही तरीका.
अगर आप भी अपने बगीचे या गमलों में मसालों के पौधे लगाना चाहते हैं, तो लौंग का पौधा लगाना आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. भारतीय रसोई में लौंग का खास महत्व है. चाय का स्वाद बढ़ाना हो, बिरयानी में खुशबू लानी हो या फिर पूजा-पाठ में इस्तेमाल करना हो, लौंग लगभग हर घर में काम आती है. ऐसे में अगर यही लौंग आपके किचन गार्डन में उगने लगे तो बात ही अलग होगी. बहुत कम लोग जानते हैं कि थोड़ी मेहनत और सही देखभाल के साथ लौंग का पौधा घर पर आसानी से लगाया जा सकता है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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