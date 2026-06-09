विशेषज्ञों के अनुसार, लौंग का प्लांट तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही लौंग का पौधा तैयार करने के लिए एलोवेरा का उपयोग भी किया जा सकता है. इसके लिए ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली लौंग लें. फिर एलोवेरा की पत्ती को काटकर उसके जेल में लौंग को कुछ समय के लिए रखें. इसके बाद इसे मिट्टी में लगा दें. माना जाता है कि एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व जड़ों के विकास में मदद कर सकते हैं और पौधे के बढ़ने की संभावना बढ़ा सकते हैं.