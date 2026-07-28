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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?

बंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?

Solar Plant Subsidy: क्या आपकी बंजर जमीन भी बेकार पड़ी है? जानिए कैसे इस पर सोलर प्लांट लगवाकर आप हर महीने पक्की कमाई कर सकते हैं. इसके लिए सरकार दे रही है इतनी सब्सिडी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Jul 2026 01:03 PM (IST)
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  • पीएम-कुसुम योजना बंजर जमीन से सौर ऊर्जा आय दे।
  • किसान बिजली बेचकर 25 साल तक निश्चित कमाई करें।
  • सरकार 30-60% सब्सिडी, बैंक 30% कम ब्याज ऋण देगा।
  • बिना निवेश, जमीन लीज पर देकर किराया भी पाएं।

Solar Plant Subsidy: खेती-बाड़ी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि किसानों के पास कुछ ऐसी जमीन पड़ी रह जाती है जो पूरी तरह बंजर होती है. ऐसी जमीन पर कोई भी फसल नहीं उग पाती और वह सालों-साल यूं ही बेकार पड़ी रहती है. लेकिन अब यही बेकार बंजर खेत आपके लिए हर महीने पक्की और मोटी कमाई का जरिया बन सकता है. केंद्र सरकार किसानों की इसी समस्या को दूर करने और उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम योजना(PM-KUSUMYojana) चला रही है.

इस योजना के तहत आप अपने बंजर खेत में सोलर प्लांट लगवाकर खुद बिजली बना सकते हैं. बनाई गई बिजली का इस्तेमाल सिंचाई में करने के साथ-साथ बची हुई बिजली को सरकारी या प्राइवेट बिजली कंपनियों को बेचकर हर साल लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. आइए समझते हैं कि इस योजना का गणित क्या है और सरकार इसमें कितनी मदद देती है.

बंजर जमीन से कमाई का रास्ता

सरकार की पीएम-कुसुम योजना (घटक-ए) खासतौर पर उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनकी जमीन पर फसलें नहीं उगतीं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और किसानों को ऊर्जादाता बनाना है. अगर आपके पास आधा एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक की बंजर जमीन है.

तो आप वहां 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं. इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को स्थानीय बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) एक तय दर पर आपसे खरीदती हैं. इसके लिए कंपनियों के साथ 25 साल का करार होता है. जिससे किसानों को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है.

सोलर प्लांट पर सरकार से कितनी मिलेगी सब्सिडी?

बंजर खेत में सोलर प्लांट लगाना थोड़ा खर्चीला काम जरूर लगता है. लेकिन सरकार ने इसे बेहद आसान बना दिया है. पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट की कुल लागत पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 30% से 60% तक की भारी सब्सिडी दे रही हैं. इसके अलावा बाकी बची रकम के लिए बैंक से लगभग 30% तक का कम ब्याज पर लोन मिल जाता है.

यानी कि किसान को अपनी जेब से केवल 10% से 15% तक का ही शुरुआती निवेश करना पड़ता है. इस भारी-भरकम सब्सिडी की वजह से किसान पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और प्लांट बहुत कम खर्च में शुरू हो जाता है.

बंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?

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अगर पैसे नहीं हैं तो लीज पर देकर भी करें कमाई

कई बार किसानों के पास सोलर प्लांट लगाने के लिए शुरुआती 10% पैसा या बैंक लोन लेने की क्षमता नहीं होती. सरकार ने ऐसे किसानों के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन रखा है. आप अपनी बंजर जमीन को किसी सोलर डेवलपर या कंपनी को 25 साल के लिए पट्टे यानी लीज पर दे सकते हैं.

ऐसे में सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्चा, रखरखाव और रिस्क डेवलपर कंपनी का होगा. वह आपकी जमीन पर प्लांट लगाएगी और आपको हर साल या महीने प्रति एकड़ के हिसाब से तय किराया देगी. बिना एक भी रुपया लगाए अपनी सूखी बंजर जमीन से हर महीने घर बैठे किराया कमाने का यह सबसे आसान तरीका है.

सोलर प्लांट लगाने के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां या एफपीओ आवेदन कर सकते हैं. शर्त बस इतनी है कि जमीन आवेदक के नाम होनी चाहिए और पास में ही बिजली सब-स्टेशन (33/11 KV) होना चाहिए जिससे बिजली आसानी से ग्रिड तक पहुंच सके.

बंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?

क्या है आवेदन की प्रक्रिया?

आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण जैसे UPNEDA, HAREDA आदि या पीएम-कुसुम पोर्टल पर जाना होगा. वहां आधार कार्ड, जमीन की खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. कागजातों और जमीन की जांच के बाद प्लांट लगाने की मंजूरी मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: Fish Farming Subsidy: मछली पालने के लिए कहां मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Solar Plant Subsidy Scheme Government Schemes For Farmers

Frequently Asked Questions

पीएम-कुसुम योजना क्या है?

यह केंद्र सरकार की एक योजना है जो किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन करने और उसे बेचकर आय अर्जित करने में मदद करती है। इससे किसान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हैं।

सोलर प्लांट लगाने पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है?

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सोलर प्लांट की कुल लागत पर 30% से 60% तक की सब्सिडी देती हैं। किसान को अपनी जेब से केवल 10% से 15% ही निवेश करना पड़ता है, शेष राशि बैंक लोन के रूप में मिलती है।

यदि किसान के पास निवेश के लिए पैसे न हों, तो बंजर जमीन से कमाई कैसे कर सकते हैं?

किसान अपनी बंजर जमीन को 25 साल के लिए किसी सोलर डेवलपर कंपनी को लीज पर दे सकते हैं। कंपनी प्लांट लगाएगी और किसान को प्रति एकड़ तय किराया देगी, जिससे बिना निवेश के आय होगी।

सोलर प्लांट लगाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां या एफपीओ आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि जमीन आवेदक के नाम होनी चाहिए और पास में बिजली सब-स्टेशन (33/11 KV) होना चाहिए।

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