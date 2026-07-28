#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरझींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

Shrimp Farming Subsidy: पारंपरिक खेती से हटकर झींगा पालन शुरू करके मोटा मुनाफा कमाएं. जानिए सरकार की इस खास योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी और कौन से डाॅक्यूमेंट लगेंगे?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Jul 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिहार सरकार झींगा पालन पर 40-60% तक सब्सिडी दे रही है।
  • सामान्य पुरुष 40%, महिला और SC/ST को 60% अनुदान मिलता है।
  • सब्सिडी तालाब निर्माण, बीज और उपकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • आवेदन के लिए fisheries.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर दस्तावेज़ अपलोड करें।

Shrimp Farming Subsidy: किसान आजकल पारंपरिक खेती के अलावा झींगा पालन में अपनी किस्मत खूब आजमा रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है. झींगा पालन कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक ऐसा जरिया बन चुका है. देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ बिहार के गया जिले में भी मत्स्य विभाग किसानों और युवाओं को झींगा पालन जैसी आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए खास योजनाएं चला रहा है. 

इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा करना और किसानों की इनकम को बढ़ाना है. सरकार भी झींगा खेती पर भारी भरकम सब्सिडी दे रही है. जिससे इस काम की शुरुआती लागत का बोझ बहुत कम हो जाता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि झींगा पालन में कितनी मदद मिलेगी और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे.

झींगा पालन पर सरकार से कितनी मिल रही है सब्सिडी?

बिहार सरकार के मत्स्य विभाग की ओर से झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग वर्गों के हिसाब से काफी बेहतरीन सब्सिडी दी जा रही है. योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को झींगा पालन की कुल लागत पर 40% तक का अनुदान दिया जाता है. वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सभी वर्ग की महिला आवेदकों के लिए 60% तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान है. 

इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को भी 60% तक की आर्थिक सहायता मिलती है. गया जिले में योजना के तहत विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस छूट का फायदा उठाकर अपनी झींगा यूनिट शुरू कर सकें.  


झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

झींगा खेती की लागत

झींगा खेती को आधुनिक तालाबों और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, जिससे कम समय में झींगे का आकार बड़ा होता है और बाजार में इसका बहुत ऊंचा भाव मिलता है. सरकार झींगा पालन के लिए तालाब निर्माण, बीज , चारा और आवश्यक उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता दे रही है. 

इससे किसानों का शुरुआती निवेश काफी घट जाता है. झींगे की मांग देश के साथ-साथ विदेशों में भी बहुत अधिक है, जिससे इसे बेचने में कोई झंझट नहीं होता. सही देखभाल और सरकारी सब्सिडी के सहयोग से किसान एक ही सीजन में झींगा खेती से लाखों का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: बंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?

सब्सिडी के लिए कैसे करें अप्लाई?

अगर आप झींगा पालन की इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको बिहार सरकार के मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा. पोर्टल पर सबसे पहले अपना व्यक्तिगत किसान रजिस्ट्रेशन करें. 

इसके बाद योजनाओं की सूची में से झींगा पालन योजना का चयन करें और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां देख कर भरें कहीं कोई गलती न हो वरना फार्म रिजेक्ट हो सकता है. इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मत्स्य कार्यालय में सीधे जाकर भी संपर्क कर सकते हैं.  


झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

योजना में आवेदन के लिए कौन से डाॅक्यूमेंट जरूरी?

झींगा पालन सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास कुछ बुनियादी दस्तावेज होना जरूरी है. सबसे पहले आपके पास बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी है. बैंक खाते में सब्सिडी की राशि पाने के लिए पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक लगेगा. 

अगर आप अपनी खुद की जमीन में झींगा पालन का तालाब बना रहे हैं. तो जमीन की एलपीसी या रसीद जमा करनी होगी. अगर आपकी जमीन पट्टे यानी कि लीज पर ली गई है. तो कम से कम 9 से 10 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पेपर होना जरूरी है.  

यह भी पढ़ें: मखाना उगाने पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, जान लें प्रोसेस

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Shrimp

Frequently Asked Questions

झींगा पालन योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

यह योजना किसानों और युवाओं को झींगा पालन से जोड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों की आय बढ़ाना है।

झींगा पालन पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?

सामान्य वर्ग के पुरुषों को कुल लागत पर 40% तक, जबकि SC, ST, सभी महिला आवेदकों और अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 60% तक की सब्सिडी मिलती है।

झींगा पालन सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

आप बिहार सरकार के मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जिला मत्स्य कार्यालय में सीधे संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

झींगा पालन सब्सिडी के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदन के लिए बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और जमीन संबंधी दस्तावेज (LPC या लीज एग्रीमेंट) जरूरी हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
मखाना उगाने पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, जान लें प्रोसेस
मखाना उगाने पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, जान लें प्रोसेस
एग्रीकल्चर
Free Soil Testing: मुफ्त में कहां कराएं मिट्टी की जांच, जानिए प्रोसेस
मुफ्त में कहां कराएं मिट्टी की जांच, जानिए प्रोसेस
एग्रीकल्चर
बंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?
बंजर खेत में लगवाना है सोलर प्लांट, कितनी सब्सिडी देगी सरकार?
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चों के भविष्य से...', पेपर लीक बिल पर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को घेरा
'बच्चों के भविष्य से...', पेपर लीक बिल पर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को घेरा
दिल्ली NCR
'फिल्म इंडस्ट्री से...', कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़कीं डिंपल यादव
'फिल्म इंडस्ट्री से...', कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़कीं डिंपल यादव
इंडिया
Xप्लेन: CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
इंडिया
Xप्लेन: भारत में शादी के लिए लड़कियों की कितनी कमी, जो जान दे रहे मर्द?
भारत में शादी के लिए लड़कियों की कितनी कमी, जो जान दे रहे मर्द?
हेल्थ
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget