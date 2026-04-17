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Tractor For 5 Acre Farm: 5 एकड़ का खेत जोतने के लिए कितने HP का ट्रैक्टर होना जरूरी? किसान समझ लें हिसाब किताब
अगर किसी किसान के पास करीब 5 एकड़ तक जमीन है, तो उसके लिए भारी-भरकम ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं होती है. इस आकार की खेती के लिए 25 से 30 एचपी तक का ट्रैक्टर सबसे उपयुक्त माना जाता है.
Tractor For 5 Acre Farm: खेती किसानी में ट्रैक्टर सबसे बड़ा निवेश माना जाता है. ऐसे ही ट्रैक्टर का चुनाव करना किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है. आज बाजार में अलग-अलग एचपी और बजट के ट्रैक्टर मौजूद हैं, जिससे कई बार किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके खेत के लिए कौन सा ट्रैक्टर सही रहेगा. खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह फैसला और भी जरूरी हो जाता है. क्योंकि गलत ट्रैक्टर लेने से खर्च बढ़ सकता है और काम के साथ क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 5 एकड़ का खेत जोतने के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना होना जरूरी है.
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Published at : 17 Apr 2026 10:08 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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