अगर किसी किसान के पास करीब 5 एकड़ तक जमीन है, तो उसके लिए भारी-भरकम ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं होती है. इस आकार की खेती के लिए 25 से 30 एचपी तक का ट्रैक्टर सबसे उपयुक्त माना जाता है. यह रेंज छोटे खेतों में आसानी से काम करती है और खेती से जुड़े ज्यादातर काम जैसे जुताई, बुवाई, स्प्रे और हल्के ट्रांसपोर्ट को संभाल सकती है.