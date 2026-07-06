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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'

अमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम नागरिकता देने की शेष औपचारिकताओं को भी जल्द ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है.'

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 06 Jul 2026 08:24 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और बीजेपी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर सोमवार (6 जुलाई) को पूर्वी कोलकाता में उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, यूसीसी के लिए समिति का गठन हो चुका है. पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है.

उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो चुका है. हमने गुंडों को सबक सिखाने का वादा किया था और आज यह विधेयक उस दिशा में पहला कदम है. घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.'

क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू-लियाकत समझौते का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत में रहने वाले मुसलमानों की चिंताओं को तो दूर करता है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की चिंताओं को नहीं. यह समझौता एकतरफा है, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं. आज इसी पार्टी की सरकार भारत में रहने वाले सभी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए CAA लेकर आई है.' उन्होंने कहा, 'आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम नागरिकता देने की बाकी औपचारिकताओं को भी जल्द ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है.'

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अमित शाह ने आगे कहा,  डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा शुरू की गई जनसंघ पार्टी आज भाजपा के रूप में देश के दो-तिहाई क्षेत्र और दो-तिहाई से ज्यादा जनसंख्या में उनकी नीतियों का पालन कर रही है. जनसंघ की स्थापना के समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि केवल सरकार बदलने से भारत का गौरव नहीं बढ़ेगा. स्वतंत्र भारत की नीतियां भारत की अपनी मिट्टी की सुगंध से प्रेरित होनी चाहिए, उन पर पश्चिम का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए. आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
UCC AMIT SHAH Shyama Prasad
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