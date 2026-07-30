यूपी में 95% तक खरीफ सीजन में बुआई, सरकार का दावा- पिछली सरकार से ज्यादा उपलब्ध कराई खाद

Agriculture News in Hindi: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ सीजन को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार खरीफ की बुआई करीब 95% तक पूरी हो चुकी है, जिसमें 107 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल भी बोई जा चुकी है. इस दौरान कृषि मंत्री ने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए दावा किया कि योगी सरकार किसानों को पिछली सरकार से ज्यादा खाद उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि यूपी के किसी जिले में खाद की कोई कमी नहीं है.

2015-16 और मौजूदा सरकार के आंकड़ों में बड़ा अंतर

कृषि मंत्री के सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सपा सरकार के कार्यकाल में साल 2015-16 में प्रदेश में सिर्फ 84.98 लाख मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध कराया गया था. वहीं, योगी सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़कर 118 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है. कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार पिछली सरकार की तुलना में किसानों को करीब 34 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खाद उपलब्ध करा रही है.

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गन्ना किसानों को किया जा रहा भुगतान

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ खाद ही नहीं, बल्कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों का रुका हुआ भुगतान कराने पर भी लगातार ध्यान दिया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है.

प्रदेश में पर्याप्त खाद का इंतजाम

सरकार के मंत्री की तरफ से बताया गया था कि केवल खरीफ सीजन के लिए ही नहीं रबी सीजन के लिए भी पर्याप्त खाद का इंतजाम किया गया है. रबी सीजन में डीएपी चार लाख 79 हजार मीट्रिक टन, यूरिया 11 लाख 84 हजार मीट्रिक टन, एनपीके चार लाख 82 हजार मीट्रिक टन और पोटाश 95 हजार मीट्रिक टन उपलब्ध बताया गया. कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, समय-समय पर पंजीकरण कराते रहें और सरकार द्वारा दी जाने वाले योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में भी खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी.

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