#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरAgriculture News: यूपी में 95% तक खरीफ सीजन में बुआई, सरकार का दावा- पिछली सरकार से ज्यादा उपलब्ध कराई खाद

Agriculture News: यूपी में 95% तक खरीफ सीजन में बुआई, सरकार का दावा- पिछली सरकार से ज्यादा उपलब्ध कराई खाद

Agriculture News in Hindi: कृषि मंत्री ने बताया कि सपा सरकार में सिर्फ 84.98 लाख मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध कराया गया था. योगी सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़कर 118 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

Agriculture News in Hindi: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ सीजन को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार खरीफ की बुआई करीब 95% तक पूरी हो चुकी है, जिसमें 107 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल भी बोई जा चुकी है. इस दौरान कृषि मंत्री ने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए दावा किया कि योगी सरकार किसानों को पिछली सरकार से ज्यादा खाद उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि यूपी के किसी जिले में खाद की कोई कमी नहीं है. 

2015-16 और मौजूदा सरकार के आंकड़ों में बड़ा अंतर

कृषि मंत्री के सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सपा सरकार के कार्यकाल में साल 2015-16 में प्रदेश में सिर्फ 84.98 लाख मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध कराया गया था. वहीं, योगी सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़कर 118 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है. कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार पिछली सरकार की तुलना में किसानों को करीब 34 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खाद उपलब्ध करा रही है. 

यह भी पढ़ेंः Summer Farming Tips: भयानक गर्मी और बगैर पानी के भी खूब मुनाफा देती हैं ये फसलें

गन्ना किसानों को किया जा रहा भुगतान 

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ खाद ही नहीं, बल्कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों का रुका हुआ भुगतान कराने पर भी लगातार ध्यान दिया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है.

प्रदेश में पर्याप्त खाद का इंतजाम

सरकार के मंत्री की तरफ से बताया गया था कि केवल खरीफ सीजन के लिए ही नहीं रबी सीजन के लिए भी पर्याप्त खाद का इंतजाम किया गया है. रबी सीजन में डीएपी चार लाख 79 हजार मीट्रिक टन, यूरिया 11 लाख 84 हजार मीट्रिक टन, एनपीके चार लाख 82 हजार मीट्रिक टन और पोटाश 95 हजार मीट्रिक टन उपलब्ध बताया गया. कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, समय-समय पर पंजीकरण कराते रहें और सरकार द्वारा दी जाने वाले योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में भी खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः  कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा

Published at : 30 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Agriculture News Fertilizer Distribution In Up Fertilizer Supply By UP Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Agriculture News: यूपी में 95% तक खरीफ सीजन में बुआई, सरकार का दावा- पिछली सरकार से ज्यादा उपलब्ध कराई खाद
यूपी में 95% तक खरीफ सीजन में बुआई, सरकार का दावा- पिछली सरकार से ज्यादा उपलब्ध कराई खाद
एग्रीकल्चर
इस यूनिवर्सिटी ने 10 लाख किसानों को पहुंचाया फायदा, जानिए क्या किया खास?
इस यूनिवर्सिटी ने 10 लाख किसानों को पहुंचाया फायदा, जानिए क्या किया खास?
एग्रीकल्चर
Broccoli & Colored Capsicum farming: ब्रोकली और रंग-बिरंगी शिमला मिर्च की करें खेती, दोगुनी होगी कमाई
ब्रोकली और रंग-बिरंगी शिमला मिर्च की करें खेती, दोगुनी होगी कमाई
एग्रीकल्चर
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget