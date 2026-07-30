सूखे गुलाब के पौधे में जान डालने का रामबाण इलाज, बस कर लें ये उपाय

Rose Plant Care Tips: घर के गमले में लगा गुलाब का पौधा अगर धीरे-धीरे सूखने लगे और उसमें फूल आना बंद हो जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही देखभाल और कुछ आसान गार्डनिंग ट्रिक्स अपनाकर इस मुरझाते पौधे को दोबारा हरा भरा और फूलों से लदा बनाया जा सकता है.

गुलाब के पौधे की सेहत के लिए रोजाना छह से आठ घंटे की सीधी धूप बेहद जरूरी मानी जाती है. अगर पौधे को जरूरत से ज्यादा छांव मिल रही हो तो यह सूखने और कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है. ऐसे में पौधे को किसी बेहतर धूप वाली जगह पर ट्रांसप्लांट करना फायदेमंद रहता है.

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पानी देने का सही समय और तरीका

गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे की देखभाल थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है. सही समय पर पानी देना, यानी सुबह या शाम के ठंडे समय में, मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करता है. दोपहर की तेज धूप में पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और पौधा और तेजी से सूख सकता है.

मिट्टी और पोषण का भी रखें खास ख्याल

सूखते हुए गुलाब के पौधे को दोबारा जिंदा करने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना जरूरी है. फिश मील फर्टिलाइजर और अन्य ऑर्गेनिक लिक्विड खाद डालने से पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ दोबारा शुरू हो सकती है. मिट्टी में समय समय पर गुड़ाई करना भी जड़ों तक हवा और पानी पहुंचाने में मदद करता है.

कीड़ों से बचाव भी है जरूरी कदम

गर्मी के मौसम में एफिड्स जैसे छोटे कीड़े गुलाब के पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां और कलियां कमजोर पड़ जाती हैं. ऐसे में समय-समय पर पौधे की जांच करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पौधे को दोबारा सूखने से बचाया जा सके.

सूखी टहनियों की कटाई छंटाई न भूलें

अगर पौधे की कुछ टहनियां पूरी तरह सूख चुकी हैं, तो उन्हें समय रहते काट देना चाहिए. इससे पौधे की ऊर्जा नई और स्वस्थ टहनियों की ग्रोथ में लगती है, जिससे नए फूल आने की संभावना बढ़ जाती है. सही औजार से साफ कट लगाना जरूरी है, ताकि पौधे को अतिरिक्त नुकसान न पहुंचे. इन आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाकर घर के मुरझाए गुलाब के पौधे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, और कुछ ही हफ्तों में उसमें फिर से खूबसूरत फूल खिलने लगेंगे.

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