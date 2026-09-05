दानेदार यूरिया या नैनो यूरिया, आपके खेत के लिए क्या बेहतर?

लागत और ट्रांसपोर्ट के झंझट को देखें तो नैनो यूरिया यहां भी किफायती नजर आता है. 45 किलो की भारी-भरकम दानेदार बोरी को दुकान से खेत तक ढोना बड़ा सिरदर्द होता है. वहीं नैनो यूरिया की सिर्फ 500 एमएल की एक छोटी बोतल उस पूरी बोरी के बराबर काम करती है. इसे आप अपनी जेब या बाइक की डिक्की में रखकर आसानी से खेत ले जा सकते हैं.