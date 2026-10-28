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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसाल में कितने टन चावल उगाता है आंध्र प्रदेश, तूफान से कितना घटेगा उत्पादन?

साल में कितने टन चावल उगाता है आंध्र प्रदेश, तूफान से कितना घटेगा उत्पादन?

आंध्र प्रदेश में सालाना लाखों टन चावल का उत्पादन होता है, लेकिन इस साल अर्नब तूफान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में तेज हवाओं और भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

Written By : ईशा |  Updated at : 28 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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Cyclone Arnab Impact: आंध्र प्रदेश की पहचान सिर्फ समुद्री तटों से नहीं, बल्कि धान की खेती से भी है. यहां लाखों किसान धान उगाकर अपना घर चलाते हैं. लेकिन चक्रवाती तूफान अर्नब की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर उन किसानों की, जिनकी धान की फसल कटाई के लिए तैयार है. अगर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती है, तो खेतों में खड़ी फसल गिर सकती है. ऐसे में सवाल है कि आंध्र प्रदेश हर साल कितना चावल पैदा करता है और तूफान से उत्पादन पर कितना असर पड़ सकता है?

आंध्र प्रदेश देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में शामिल है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024-25 में राज्य में करीब 81.59 लाख टन यानी 81 लाख 59 हजार टन चावल का उत्पादन हुआ था. इससे पहले 2023-24 में यह आंकड़ा 73.4 लाख टन था. यानी एक साल में उत्पादन बढ़ा था. राज्य में करीब 20.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की खेती दर्ज की गई थी.

तूफान से कितनी फसल को खतरा?

चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण आंध्र प्रदेश में करीब 6 लाख एकड़ क्षेत्र की फसलों पर खतरा बताया जा रहा है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इनमें धान के साथ दूसरी फसलें भी शामिल हैं. मौसम विभाग के अनुसार, तूफान 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकरा सकता है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है.

धान की पैदावार पर कैसे पड़ेगा असर?

तेज हवाएं धान के पौधों को जमीन पर गिरा सकती हैं. वहीं, लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने का खतरा रहेगा. इससे धान की बालियों और दानों को नुकसान पहुंच सकता है. जिन खेतों में फसल तैयार होने वाली है, वहां नुकसान की आशंका ज्यादा हो सकती है. बारिश के कारण कटाई में देरी और धान की क्वालिटी खराब होने से किसानों को बाजार में कम कीमत भी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: अर्नब तूफान की चपेट में ये राज्य, कृषि व्यापार पर कितना पड़ेगा असर?

आखिर कितने टन घटेगा उत्पादन?

तूफान से आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन कितने टन घटेगा फिलहाल यह बताना थोड़ा मुश्किल है. इसकी वजह यह है कि, तूफान अभी तट से नहीं टकराया है और फसलों को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन बाकी है. उत्पादन में कितनी कमी आएगी, यह तूफान की तीव्रता, बारिश, खेतों में पानी भरने और प्रभावित धान के क्षेत्र पर निर्भर करेगा.

किसानों को अभी क्या करना चाहिए?

कृषि विभाग ने किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करने की सलाह दी है. जिन किसानों ने फसल काट ली है, वे अनाज को सुरक्षित जगह रखें और तिरपाल से ढक दें. बारिश के दौरान खाद या कीटनाशकों का छिड़काव करने से बचें. 

यह भी पढ़ें: देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा, ऐसे में क्या करें किसान?

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Cyclone Arnab
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