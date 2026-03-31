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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरऐसे स्टोर करेंगे लहसुन तो सालों साल नहीं होगा खराब, जान लें तरीका

ऐसे स्टोर करेंगे लहसुन तो सालों साल नहीं होगा खराब, जान लें तरीका

Garlic Storing Tips: लहसुन की खुदाई के बाद उसे लंबे समय तक सेफ रखने के लिए कैसे स्टोर करना है. जान लीजिए इसके लिए कौन से तरीके अपनाने होंगे आपको जिनसे लहसुन चलेगा देर तक.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 31 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Garlic Storing Tips: लहसुन की खुदाई के बाद उसे लंबे समय तक सेफ रखने के लिए कैसे स्टोर करना है. जान लीजिए इसके लिए कौन से तरीके अपनाने होंगे आपको जिनसे लहसुन चलेगा देर तक.

खेतों में लहसुन की खुदाई का काम चालू है. लेकिन असली काम फसल को घर लाने के बाद शुरू होता है. किसान भाई जानते हैं कि अगर लहसुन को सही तरीके से संभालकर न रखा जाए. तो मेहनत से उगाई गई फसल बहुत जल्दी खराब हो सकती है.

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लहसुन को सही से स्टोर करने के लिए सबसे जरूरी है कि खुदाई के बाद इसे सीधे धूप से बचाकर हवादार जगह पर ही सुखाया जाए.वखुदाई के तुरंत बाद लहसुन की गांठों को क्योरिंग प्रोसेस से गुजारना चाहिए, जिसमें इसे डंठल सहित किसी छायादार स्थान पर फैला दिया जाता है.
लहसुन को सही से स्टोर करने के लिए सबसे जरूरी है कि खुदाई के बाद इसे सीधे धूप से बचाकर हवादार जगह पर ही सुखाया जाए.वखुदाई के तुरंत बाद लहसुन की गांठों को क्योरिंग प्रोसेस से गुजारना चाहिए, जिसमें इसे डंठल सहित किसी छायादार स्थान पर फैला दिया जाता है.
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कड़क धूप में रखने से लहसुन झुलस सकता है और उसकी स्टोरेज लाइफ कम हो जाती है. इसे लगभग 10 से 15 दिनों तक हवा में छोड़ने से इसकी बाहरी परतें सूखकर कागज जैसी हो जाती हैं, जो अंदर की कलियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.
कड़क धूप में रखने से लहसुन झुलस सकता है और उसकी स्टोरेज लाइफ कम हो जाती है. इसे लगभग 10 से 15 दिनों तक हवा में छोड़ने से इसकी बाहरी परतें सूखकर कागज जैसी हो जाती हैं, जो अंदर की कलियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.
Published at : 31 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Garlic Fasal

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