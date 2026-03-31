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ऐसे स्टोर करेंगे लहसुन तो सालों साल नहीं होगा खराब, जान लें तरीका
Garlic Storing Tips: लहसुन की खुदाई के बाद उसे लंबे समय तक सेफ रखने के लिए कैसे स्टोर करना है. जान लीजिए इसके लिए कौन से तरीके अपनाने होंगे आपको जिनसे लहसुन चलेगा देर तक.
खेतों में लहसुन की खुदाई का काम चालू है. लेकिन असली काम फसल को घर लाने के बाद शुरू होता है. किसान भाई जानते हैं कि अगर लहसुन को सही तरीके से संभालकर न रखा जाए. तो मेहनत से उगाई गई फसल बहुत जल्दी खराब हो सकती है.
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Published at : 31 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Tags :Agriculture Farmers Garlic Fasal
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion