ऐसे स्टोर करेंगे लहसुन तो सालों साल नहीं होगा खराब, जान लें तरीका

लहसुन को सही से स्टोर करने के लिए सबसे जरूरी है कि खुदाई के बाद इसे सीधे धूप से बचाकर हवादार जगह पर ही सुखाया जाए.वखुदाई के तुरंत बाद लहसुन की गांठों को क्योरिंग प्रोसेस से गुजारना चाहिए, जिसमें इसे डंठल सहित किसी छायादार स्थान पर फैला दिया जाता है.