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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBlack Apple Farming: अपने फार्म हाउस पर ऐसे उगाएं ब्लैक डायमंड एप्पल, पैसों की होगी बारिश

Black Apple Farming: अपने फार्म हाउस पर ऐसे उगाएं ब्लैक डायमंड एप्पल, पैसों की होगी बारिश

Black Apple Farming: ब्लैक डायमंड एप्पल की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है. जाने फार्म हाउस पर इसकी खेती के लिए मिट्टी, मौसम और इसे लगाने का तरीका

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 20 Aug 2026 10:37 AM (IST)
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Black diamond Apple Farming:  ठंडी जलवायु क्षेत्रो में उगने वाले ब्लैक डायमंड एप्पल अपनी खास रंगत के बारे में जाना जाता है . अगर आप अपने फार्म हाउस पर अलग और अच्छी फसल उगाने का सोच रहे हैं तो, ब्लैक डायमंड एप्पल एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यह सेब वास्तव सेब के रंग से काफी अलग होते है. इनका रंग बैंगनी से लगभग काले रंग का होता है. और त्वचा चमकदार होती है, इसके कारण यह दिखने में काफी आकर्षक होते है. और इसकी खेती सामान्य सेब की तुलना में अलग जलवायु में होती है. इसकी खास किस्म चीन और तिब्बत क्षेत्र में उगाई जाती है आइए जानते है ब्लैक डायमंड की खेती से जुड़ी अहम बातें.

ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र जरूरी

ब्लैक डायमंड एप्पल की खेती के लिए ठंडी जलवायु वाली जगह जरूरी है. यह ठंडी जलवायु में ही अच्छी तरह से विकसित हो पाता है. इसकी खेती के लिए ऐसे क्षेत्र बेहतर माने जाते है जहां सर्दियों में पर्याप्त ठंड पड़ती हो और गर्मियों में तापमान आधिक ना बढ़ता हो. भारत में हिमांचल प्रदेश, जम्मू- कश्मीर जैसे पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र सेब की खेती के लिए अनुकूल है. मैदानी और बहुत गर्म इलाकों में इस सेब की खेती करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए फार्म हाउस पर ब्लैक डायमंड एप्पल के पौधे लगाने से पहले तापमान की जानकारी जरूर लें .

मिट्टी और पौधों का रखें खास ध्यान

इस एप्पल की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी काफी जरूरी है, जिसमे पानी अच्छी तरह निकल सके और खेत में पानी जमा न हो खेत में पानी जमा रहने से जड़ों को नुकसान हो सकता है. पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बेहतर रहता है, ताकि उसकी गुणवत्ता का पता चल सके. पौधे हमेशा अच्छी और भरोसेमंद नर्सरी से ही खरीदें.

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 सही तरीके से करें पौधों की रोपाई

पौधों की रोपाई करते समय उनके बीच पर्याप्त दूरी रखना जरूरी है. इससे पौधों को फैलने के लिए जगह मिलती है और धूप भी अच्छी तरह पहुंचती है. रोपाई के बाद शुरुआती समय में पौधों की नियमित निगरानी करें. सूखी या कमजोर शाखाओं को समय-समय पर हटाते रहें और पौधे के आसपास खरपतवार न बढ़ने दें जरूरत के अनुसार जैविक खाद का इस्तेमाल भी करें.

 सिंचाई, खाद और धूप का रखें संतुलन

ब्लैक डायमंड एप्पल के पौधों को पानी की जरूरत होती है, मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार पानी दें. पौधों को पर्याप्त धूप मिलना भी जरूरी है क्योंकि फल की अच्छी वृद्धि और रंग के विकास में जलवायु और धूप की महत्व होता है. खाद और पोषक तत्वों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पर करना ज्यादा बेहतर रहता है.

अच्छी कीमत मिल सकती है लेकिन कमाई तय नहीं

ब्लैक डायमंड एप्पल अपने अनोखे रंग और प्रीमियम पहचान के कारण बाजार में जाने जाते हैं. हालांकि, इसकी खेती से कितनी कमाई होगी, यह पहले से तय नहीं की जा सकती. उत्पादन, फल की गुणवत्ता, बाजार की मांग, बिक्री का तरीका और खेती की लागत के आधार पर मुनाफा बदल सकता है. बड़े स्तर पर खेती शुरू करने से पहले स्थानीय विशेषज्ञ से सलाह लेना और अपने क्षेत्र में बाजार की मांग की जांच करना जरूरी है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Apple Apple Farming Black Diamond Apple Apple Cultivation
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