Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत

खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत

खेत की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए जरा सी चूक आपकी पूरी कमाई डुबो सकती है और कचहरी के चक्कर कटवा सकती है. बयाना देने से पहले ये 5 जरूरी बातें चेक कर लेना होगा फायदेमंद.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 Sep 2026 12:57 PM (IST)
खेत की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए जरा सी चूक आपकी पूरी कमाई डुबो सकती है और कचहरी के चक्कर कटवा सकती है. बयाना देने से पहले ये 5 जरूरी बातें चेक कर लेना होगा फायदेमंद.

खेती की जमीन खरीदने का फैसला बहुत अहम होत है. इसमें एक छोटी सी चूक आपको कचहरी के चक्कर कटवा सकती है. गांव में जमीन के सौदे जितने आसान नजर आते हैं. अंदर से उतने ही उलझे होते हैं. इसलिए जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने से यह 5 बातें जरूर चेक कर लें.

1/8
सबसे जरूरी काम है जमीन की खतौनी और खसरा नंबर को अच्छे से चेक करना. राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देखें कि जमीन किसके नाम दर्ज है. कई बार बेचने वाला खुद को इकलौता मालिक बताता है. जबकि कागजों में उसके भाइयों या रिश्तेदारों के नाम भी चढ़े होते हैं. अगर सभी हिस्सेदारों के दस्तखत नहीं हुए तो बाद में दाखिल-खारिज रुक सकता है.
सबसे जरूरी काम है जमीन की खतौनी और खसरा नंबर को अच्छे से चेक करना. राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देखें कि जमीन किसके नाम दर्ज है. कई बार बेचने वाला खुद को इकलौता मालिक बताता है. जबकि कागजों में उसके भाइयों या रिश्तेदारों के नाम भी चढ़े होते हैं. अगर सभी हिस्सेदारों के दस्तखत नहीं हुए तो बाद में दाखिल-खारिज रुक सकता है.
2/8
इसके अलावा जमीन पर पुराना बैंक कर्ज या कोई कानूनी विवाद चल रहा तो यह भी पता करें . कई किसान जमीन पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड या ट्रैक्टर लोन उठाकर रखते हैं. जमीन पर कोई सरकारी रोक या मॉर्टगेज तो नहीं है. यह पता करने के लिए तहसील जाकर नो-ड्यूज और नॉन-एंकरंबरेंस सर्टिफिकेट जरूर निकलवाएं वरना कर्ज चुकाने की बारी आपकी आ जाएगी.
इसके अलावा जमीन पर पुराना बैंक कर्ज या कोई कानूनी विवाद चल रहा तो यह भी पता करें . कई किसान जमीन पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड या ट्रैक्टर लोन उठाकर रखते हैं. जमीन पर कोई सरकारी रोक या मॉर्टगेज तो नहीं है. यह पता करने के लिए तहसील जाकर नो-ड्यूज और नॉन-एंकरंबरेंस सर्टिफिकेट जरूर निकलवाएं वरना कर्ज चुकाने की बारी आपकी आ जाएगी.
3/8
सिर्फ कागजों के नक्शे पर भरोसा करके सौदा कभी फाइनल न करें. खुद मौके पर जाएं और हल्का लेखपाल या कानूनगो को बुलाकर सरकारी जरीब से जमीन की पैमाइश करवाएं. अक्सर कागजों में रकबा ज्यादा दर्ज होता है. लेकिन हकीकत में उसपर और लोगों का कब्जा भी मिल जाता है. मेड़ कैसी है और चौहद्दी साफ होनी चाहिए जिससे कब्जा लेते वक्त गांव में किसी से लाठी-डंडा न चले.
सिर्फ कागजों के नक्शे पर भरोसा करके सौदा कभी फाइनल न करें. खुद मौके पर जाएं और हल्का लेखपाल या कानूनगो को बुलाकर सरकारी जरीब से जमीन की पैमाइश करवाएं. अक्सर कागजों में रकबा ज्यादा दर्ज होता है. लेकिन हकीकत में उसपर और लोगों का कब्जा भी मिल जाता है. मेड़ कैसी है और चौहद्दी साफ होनी चाहिए जिससे कब्जा लेते वक्त गांव में किसी से लाठी-डंडा न चले.
4/8
इसके अलावा उस जमीन का कानूनी स्टेटस और रास्ता. चेक करें कि कहीं वह जमीन ग्राम समाज, तालाब, चारागाह या की तो नहीं है. अगर जमीन एससी/एसटी वर्ग के खातेदार की है. तो डीएम की परमिशन जरूरी होती है. इसके साथ ही मौके पर यह जरूर देखें कि आपके खेत तक ट्रैक्टर या गाड़ी ले जाने का पक्का चकरोड और सरकारी रास्ता मौजूद है भी या नहीं.
इसके अलावा उस जमीन का कानूनी स्टेटस और रास्ता. चेक करें कि कहीं वह जमीन ग्राम समाज, तालाब, चारागाह या की तो नहीं है. अगर जमीन एससी/एसटी वर्ग के खातेदार की है. तो डीएम की परमिशन जरूरी होती है. इसके साथ ही मौके पर यह जरूर देखें कि आपके खेत तक ट्रैक्टर या गाड़ी ले जाने का पक्का चकरोड और सरकारी रास्ता मौजूद है भी या नहीं.
5/8
इलाके के सरकारी सर्किल रेट का पता लगाएं जिससे स्टांप ड्यूटी में कोई हेरफेर न हो. टोकन मनी से लेकर रजिस्ट्री के दिन तक का सारा लेन-देन सिर्फ बैंक चेक या आरटीजीएस से ही करें. कैश में मोटी रकम देने की गलती बिल्कुल न करें. क्योंकि कल को कोई विवाद हुआ तो बैंक स्टेटमेंट आपके काम आएगा.
इलाके के सरकारी सर्किल रेट का पता लगाएं जिससे स्टांप ड्यूटी में कोई हेरफेर न हो. टोकन मनी से लेकर रजिस्ट्री के दिन तक का सारा लेन-देन सिर्फ बैंक चेक या आरटीजीएस से ही करें. कैश में मोटी रकम देने की गलती बिल्कुल न करें. क्योंकि कल को कोई विवाद हुआ तो बैंक स्टेटमेंट आपके काम आएगा.
6/8
रजिस्ट्री डीड तैयार करवाते समय किसी भी जल्दबाजी से बचें और ड्राफ्ट को खुद लाइन-टू-लाइन पढ़ें. विक्रेता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, खाता संख्या और चौहद्दी की एक-एक स्पेलिंग सही होनी चाहिए. रजिस्ट्री में दो ऐसे स्थानीय और निष्पक्ष गवाह रखें जो मौके पर मौजूद रहें और जरूरत पड़ने पर गवाही दे सकें. गवाहों के परिचय पत्र भी डीड के साथ जरूर अटैच करवाएं.
रजिस्ट्री डीड तैयार करवाते समय किसी भी जल्दबाजी से बचें और ड्राफ्ट को खुद लाइन-टू-लाइन पढ़ें. विक्रेता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, खाता संख्या और चौहद्दी की एक-एक स्पेलिंग सही होनी चाहिए. रजिस्ट्री में दो ऐसे स्थानीय और निष्पक्ष गवाह रखें जो मौके पर मौजूद रहें और जरूरत पड़ने पर गवाही दे सकें. गवाहों के परिचय पत्र भी डीड के साथ जरूर अटैच करवाएं.
7/8
रजिस्ट्री हो जाना ही सब कुछ नहीं होता इसके तुरंत बाद दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन के लिए अप्लाई करें. जब तक सरकारी रिकॉर्ड और खतौनी से पुराने मालिक का नाम कटकर आपका नाम नहीं चढ़ जाता. तब तक मालिकाना हक अधूरा रहता है. दाखिल-खारिज में देरी होने पर कई बार जालसाज उसी जमीन को किसी तीसरे बंदे को दोबारा बेचकर रफूचक्कर हो जाते हैं जिससे बचकर रहें.
रजिस्ट्री हो जाना ही सब कुछ नहीं होता इसके तुरंत बाद दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन के लिए अप्लाई करें. जब तक सरकारी रिकॉर्ड और खतौनी से पुराने मालिक का नाम कटकर आपका नाम नहीं चढ़ जाता. तब तक मालिकाना हक अधूरा रहता है. दाखिल-खारिज में देरी होने पर कई बार जालसाज उसी जमीन को किसी तीसरे बंदे को दोबारा बेचकर रफूचक्कर हो जाते हैं जिससे बचकर रहें.
8/8
कुल मिलाकर कहें तो खेत का सौदा करते वक्त आंख और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं. दलालों की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए. थोड़ी सी भागदौड़ और 5-10 हजार रुपये की कानूनी जांच आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा लेगी. इसलिए इन बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें.
कुल मिलाकर कहें तो खेत का सौदा करते वक्त आंख और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं. दलालों की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए. थोड़ी सी भागदौड़ और 5-10 हजार रुपये की कानूनी जांच आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा लेगी. इसलिए इन बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें.
Published at : 02 Sep 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Registry Land Registration

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
10 बीघा खेत में कितना मुनाफा देगी गन्ने की फसल? जान लें हिसाब-किताब
10 बीघा खेत में कितना मुनाफा देगी गन्ने की फसल? जान लें हिसाब-किताब
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
एग्रीकल्चर
डेयरी बिजनेस के लिए यूपी सरकार दे रही इतनी मदद, ऐसे करें अप्लाई
डेयरी बिजनेस के लिए यूपी सरकार दे रही इतनी मदद, ऐसे करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में लगाएं ऑरेंज का बगीचा, हर साल इतना होगा मुनाफा
एक एकड़ में लगाएं ऑरेंज का बगीचा, हर साल इतना होगा मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनीष खेमका
मनीष खेमका
कठोरता और कोमलता की दो धाराओं का नाम योगी आदित्यनाथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM
कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget