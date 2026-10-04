Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरलहसुन की ये किस्म देगी बंपर उपज, 120 दिन में फसल तैयार

लहसुन की ये किस्म देगी बंपर उपज, 120 दिन में फसल तैयार

Garlic Farming: लहसुन की इस उन्नत किस्म की फसल करीब 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है. सही समय पर रोपाई, उचित दूरी और बेहतर देखभाल से किसान अच्छी उपज के साथ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 04 Oct 2026 02:39 PM (IST)
Garlic Farming: लहसुन की इस उन्नत किस्म की फसल करीब 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है. सही समय पर रोपाई, उचित दूरी और बेहतर देखभाल से किसान अच्छी उपज के साथ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.

Lehsun Ki Kheti: लहसुन की खेती किसानों के लिए कम समय में तैयार होने वाली फसल के साथ अच्छी कमाई का मौका भी देती है. बाजार में इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, ऐसे में सही किस्म का चुनाव करके किसान उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं. ऐसी ही एक उन्नत किस्म है भीमा पर्पल, जिसकी खेती को बिहार कृषि विभाग भी बढ़ावा दे रहा है. इसकी खास बात यह है कि सही तरीके से खेती करने पर फसल करीब 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसकी खेती का सही तरीका और जरूरी बातें.

1/6
120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है फसल: सही मौसम, सिंचाई और देखभाल मिलने पर यह लहसुन की फसल करीब 4 से साढ़े 4 महीने में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगें, तब फसल की खुदाई की जा सकती है.
120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है फसल: सही मौसम, सिंचाई और देखभाल मिलने पर यह लहसुन की फसल करीब 4 से साढ़े 4 महीने में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगें, तब फसल की खुदाई की जा सकती है.
2/6
अक्टूबर से नवंबर तक करें रोपाई: इस किस्म की रोपाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का समय बेहतर बताया गया है. खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और पानी जमा न हो, इसके लिए जल निकासी की अच्छी व्यवस्था जरूरी है.
अक्टूबर से नवंबर तक करें रोपाई: इस किस्म की रोपाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का समय बेहतर बताया गया है. खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और पानी जमा न हो, इसके लिए जल निकासी की अच्छी व्यवस्था जरूरी है.
3/6
एक हेक्टेयर में 400 से 500 किलो बीज की जरूरत: इसकी खेती के लिए एक हेक्टेयर खेत में करीब 400 से 500 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है. रोपाई के लिए स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी वाली लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करना चाहिए.
एक हेक्टेयर में 400 से 500 किलो बीज की जरूरत: इसकी खेती के लिए एक हेक्टेयर खेत में करीब 400 से 500 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है. रोपाई के लिए स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी वाली लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करना चाहिए.
4/6
पौधों और कतारों के बीच सही दूरी रखें: रोपाई के समय पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए. इससे पौधों को अच्छी तरह बढ़ने की जगह मिलती है और खेत में निराई-गुड़ाई भी आसानी से की जा सकती है.
पौधों और कतारों के बीच सही दूरी रखें: रोपाई के समय पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए. इससे पौधों को अच्छी तरह बढ़ने की जगह मिलती है और खेत में निराई-गुड़ाई भी आसानी से की जा सकती है.
5/6
सही देखभाल से बेहतर उपज की उम्मीद: समय पर रोपाई के साथ खाद, सिंचाई और रोग-कीट से बचाव पर ध्यान देने से फसल का विकास बेहतर हो सकता है. किस्म का सही चुनाव भी लहसुन की उपज और क्वालिटी पर असर डालता है.
सही देखभाल से बेहतर उपज की उम्मीद: समय पर रोपाई के साथ खाद, सिंचाई और रोग-कीट से बचाव पर ध्यान देने से फसल का विकास बेहतर हो सकता है. किस्म का सही चुनाव भी लहसुन की उपज और क्वालिटी पर असर डालता है.
6/6
मसाला फसल से बढ़ सकती है किसानों की आमदनी: लहसुन की मांग बाजार में बनी रहती है, इसलिए किसान इसे अतिरिक्त कमाई के विकल्प के तौर पर अपना सकते हैं. हालांकि खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से कृषि विभाग से सलाह लेना बेहतर रहेगा.
मसाला फसल से बढ़ सकती है किसानों की आमदनी: लहसुन की मांग बाजार में बनी रहती है, इसलिए किसान इसे अतिरिक्त कमाई के विकल्प के तौर पर अपना सकते हैं. हालांकि खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से कृषि विभाग से सलाह लेना बेहतर रहेगा.
Published at : 04 Oct 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Garlic Farming Agriculture News Tips For Farmers

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गन्ने से कैसे बनता है प्लास्टिक, किसान ऐसे भी कर सकते हैं कमाई?
गन्ने से कैसे बनता है प्लास्टिक, किसान ऐसे भी कर सकते हैं कमाई?
एग्रीकल्चर
खेत में बार बार घुस रही नील गाय? इन हैक्स से आसपास भी नहीं भटकेगी
खेत में बार बार घुस रही नील गाय? इन हैक्स से आसपास भी नहीं भटकेगी
एग्रीकल्चर
खेत नहीं मेड़ से भी होती है कमाई, किसान उगाएं ये पेड़-पौधे
खेत नहीं मेड़ से भी होती है कमाई, किसान उगाएं ये पेड़-पौधे
एग्रीकल्चर
कौन सी नस्ल की भैंस देती है ज्यादा दूध, इससे कितनी कमाई?
कौन सी नस्ल की भैंस देती है ज्यादा दूध, इससे कितनी कमाई?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
6,500 करोड़ के करार और दुनिया भर का भरोसा, नया आर्थिक भूगोल गढ़ता उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज
'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र
मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र
क्रिकेट
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
इंडिया
'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल
'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल
एग्रीकल्चर
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
फूड
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget