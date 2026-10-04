लहसुन की ये किस्म देगी बंपर उपज, 120 दिन में फसल तैयार

मसाला फसल से बढ़ सकती है किसानों की आमदनी: लहसुन की मांग बाजार में बनी रहती है, इसलिए किसान इसे अतिरिक्त कमाई के विकल्प के तौर पर अपना सकते हैं. हालांकि खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से कृषि विभाग से सलाह लेना बेहतर रहेगा.