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लहसुन की ये किस्म देगी बंपर उपज, 120 दिन में फसल तैयार
Garlic Farming: लहसुन की इस उन्नत किस्म की फसल करीब 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है. सही समय पर रोपाई, उचित दूरी और बेहतर देखभाल से किसान अच्छी उपज के साथ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.
Lehsun Ki Kheti: लहसुन की खेती किसानों के लिए कम समय में तैयार होने वाली फसल के साथ अच्छी कमाई का मौका भी देती है. बाजार में इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, ऐसे में सही किस्म का चुनाव करके किसान उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं. ऐसी ही एक उन्नत किस्म है भीमा पर्पल, जिसकी खेती को बिहार कृषि विभाग भी बढ़ावा दे रहा है. इसकी खास बात यह है कि सही तरीके से खेती करने पर फसल करीब 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसकी खेती का सही तरीका और जरूरी बातें.
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Published at : 04 Oct 2026 02:39 PM (IST)
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