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क्या गमले में भी उगा सकते हैं कॉफी का पेड़, जान लीजिए तरीका
कॉफी प्लांट को घर में गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, नमी और तेज सीधी धूप से बची हुई रोशनी जरूरी है. समय पर पानी, खाद और छंटाई से पौधा अच्छी तरह बढ़ता है.
Coffee Gardening Tips: घर में हरियाली के साथ अगर आप कुछ अलग और खूबसूरत पौधा लगाना चाहते हैं, तो कॉफी प्लांट आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसकी चमकदार हरी पत्तियां घर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं और सही देखभाल मिलने पर इसमें कॉफी के फल आ सकते हैं. खास बात यह है कि इसे गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है. बस रोशनी, पानी, नमी और मिट्टी का सही ध्यान रखना जरूरी है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:06 PM (IST)
Tags :Gardening Tips Agriculture News
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