क्या गमले में भी उगा सकते हैं कॉफी का पेड़, जान लीजिए तरीका

खाद, छंटाई और रिपॉटिंग करें - वसंत और गर्मियों के मौसम में महीने में एक बार हल्की लिक्विड खाद दें. सर्दियों में खाद देना बंद कर दें. पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए साल में एक बार हल्की छंटाई करें और 1-2 साल में इसे बड़े गमले में लगा दें.