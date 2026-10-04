Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफल-सब्जी की खेती पर 1.40 लाख रुपये तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

फल-सब्जी की खेती पर 1.40 लाख रुपये तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

किसानों को फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती के लिए प्रति एकड़ 1.40 लाख तक सब्सिडी मिल सकती है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को तय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ आधुनिक खेती की तकनीक अपनानी होगी.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Oct 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Horticulture Subsidy: हरियाणा सरकार किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ फल, सब्जी, फूल और मसालों जैसी बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए सरकार ने ‘सब्सिडी प्रावधान फॉर कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स’ योजना शुरू की है. इसके तहत पात्र किसानों को फसल के हिसाब से प्रति एकड़ आर्थिक मदद दी जाएगी. कुछ फसलों में यह सहायता 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक हो सकती है. सरकार चाहती है कि किसान ऐसी फसलें उगाएं, जिनसे उनकी खेती से होने वाली कमाई बढ़ सके. इससे राज्य में अलग-अलग तरह की फसलें उगाने को भी बढ़ावा मिलेगा. 

इस योजना के तहत फल, सब्जियां, फूल, मसाले और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. नए फल बाग लगाने और मसालों की खेती के लिए किसान अधिकतम 5 एकड़ तक योजना का लाभ ले सकते हैं. सब्जियों की खेती में सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 5 एकड़ और अनुसूचित जाति यानी SC किसानों को अधिकतम 1 एकड़ तक सहायता देने का प्रावधान है. वहीं, फूल और सुगंधित पौधों की खेती के लिए भी अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
गन्ने से कैसे बनता है प्लास्टिक, किसान ऐसे भी कर सकते हैं कमाई?
गन्ने से कैसे बनता है प्लास्टिक, किसान ऐसे भी कर सकते हैं कमाई?
एग्रीकल्चर
खेत में बार बार घुस रही नील गाय? इन हैक्स से आसपास भी नहीं भटकेगी
खेत में बार बार घुस रही नील गाय? इन हैक्स से आसपास भी नहीं भटकेगी
एग्रीकल्चर
खेत नहीं मेड़ से भी होती है कमाई, किसान उगाएं ये पेड़-पौधे
खेत नहीं मेड़ से भी होती है कमाई, किसान उगाएं ये पेड़-पौधे
एग्रीकल्चर
कौन सी नस्ल की भैंस देती है ज्यादा दूध, इससे कितनी कमाई?
कौन सी नस्ल की भैंस देती है ज्यादा दूध, इससे कितनी कमाई?

फल बाग लगाने पर 1.40 लाख रुपये तक मदद

नए फल बाग लगाने वाले किसानों को फसल के हिसाब से 24,500 रुपये से लेकर 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक सब्सिडी मिल सकती है. सब्जियों की खेती पर सामान्य किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ और SC किसानों को 25,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा मसालों की खेती पर 15,000 से 30,000 रुपये, फूलों की खेती पर 8,000 से 40,000 रुपये और सुगंधित पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ तक सहायता का प्रावधान है.

इन तकनीकों को अपनाना जरूरी

सब्सिडी लेने के लिए सिर्फ बागवानी फसल लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा. किसानों को खेती में कुछ आधुनिक तकनीकों को भी अपनाना होगा. इनमें मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई, लो टनल और बांस की स्टेकिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं. इन तरीकों से पानी की बचत, फसल की बेहतर देखभाल और उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. योजना के जरिए सरकार किसानों को आधुनिक खेती की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
फल-सब्जी की खेती पर 1.40 लाख रुपये तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें: बिहार में फिर शुरू होगी फसल बीमा योजना, जानें कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन?

सीधे बैंक खाते में आएगी सब्सिडी

योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. इससे भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी. किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए पहले जरूरी रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.

आवेदन के लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल और Hortnet पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र यानी PPP, बैंक खाते की जानकारी और जरूरत पड़ने पर SC प्रमाण पत्र देना होगा. किसान आवेदन करने से पहले अपने नजदीकी बागवानी विभाग से योजना की पात्रता, फसल और सब्सिडी से जुड़ी ताजा जानकारी जरूर ले लें.

यह भी पढ़ें: इस योजना में हर महीने 1000 रुपये डालें किसान, 115 महीनों में दोगुनी होगी रकम!

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Government Schemes HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गन्ने से कैसे बनता है प्लास्टिक, किसान ऐसे भी कर सकते हैं कमाई?
गन्ने से कैसे बनता है प्लास्टिक, किसान ऐसे भी कर सकते हैं कमाई?
एग्रीकल्चर
खेत में बार बार घुस रही नील गाय? इन हैक्स से आसपास भी नहीं भटकेगी
खेत में बार बार घुस रही नील गाय? इन हैक्स से आसपास भी नहीं भटकेगी
एग्रीकल्चर
खेत नहीं मेड़ से भी होती है कमाई, किसान उगाएं ये पेड़-पौधे
खेत नहीं मेड़ से भी होती है कमाई, किसान उगाएं ये पेड़-पौधे
एग्रीकल्चर
कौन सी नस्ल की भैंस देती है ज्यादा दूध, इससे कितनी कमाई?
कौन सी नस्ल की भैंस देती है ज्यादा दूध, इससे कितनी कमाई?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
क्रिकेट
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
एग्रीकल्चर
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
फूड
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget