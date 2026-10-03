Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसरसों की बंपर पैदावार चाहिए? बुवाई से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें

सरसों की बंपर पैदावार चाहिए? बुवाई से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें

Mustard Farming Tips: सरसों की अच्छी पैदावार के लिए अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक बुवाई करें. खेत की सही तैयारी, उपचारित बीज, उचित दूरी और संतुलित खाद का इस्तेमाल फसल की बढ़वार बेहतर करता है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 03 Oct 2026 06:14 PM (IST)
Mustard Farming Tips: सरसों की अच्छी पैदावार के लिए अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक बुवाई करें. खेत की सही तैयारी, उपचारित बीज, उचित दूरी और संतुलित खाद का इस्तेमाल फसल की बढ़वार बेहतर करता है.

Mustard Sowing Tips: सरसों की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ अच्छा बीज डालना ही काफी नहीं है. बुवाई का सही समय, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, पौधों के बीच दूरी और खाद का सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है. जरा सी लापरवाही से फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं. अगर किसान शुरुआत से ही इन 6 जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो सरसों की फसल को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है और लागत के मुकाबले अच्छा मुनाफा लेने की संभावना बढ़ सकती है.

1/6
अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक करें बुवाई: सरसों की बुवाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का पहला सप्ताह सही समय माना जाता है. इस समय बुवाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और रोगों का खतरा भी कम हो सकता है.
अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक करें बुवाई: सरसों की बुवाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का पहला सप्ताह सही समय माना जाता है. इस समय बुवाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और रोगों का खतरा भी कम हो सकता है.
2/6
बुवाई से पहले खेत की अच्छी तैयारी करें: खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें. इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल करें, ताकि नमी बनी रहे और बीजों का जमाव एक जैसा हो.
बुवाई से पहले खेत की अच्छी तैयारी करें: खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें. इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल करें, ताकि नमी बनी रहे और बीजों का जमाव एक जैसा हो.
3/6
उन्नत और उपचारित बीज का इस्तेमाल करें: किसान हमेशा अच्छी किस्म और उपचारित बीज ही चुनें. एक एकड़ में करीब 1.5 से 2 किलो बीज पर्याप्त रहता है. बीज को बहुत ज्यादा गहराई में बोने से बचें.
उन्नत और उपचारित बीज का इस्तेमाल करें: किसान हमेशा अच्छी किस्म और उपचारित बीज ही चुनें. एक एकड़ में करीब 1.5 से 2 किलो बीज पर्याप्त रहता है. बीज को बहुत ज्यादा गहराई में बोने से बचें.
4/6
पौधों के बीच सही दूरी रखें: सरसों की बुवाई लाइन से करें और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखें. वहीं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें.
पौधों के बीच सही दूरी रखें: सरसों की बुवाई लाइन से करें और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखें. वहीं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें.
5/6
नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की सही मात्रा दें: बुवाई के समय संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का इस्तेमाल करें. खासकर सल्फर सरसों के दानों में तेल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है और पौधों की बढ़वार भी बेहतर होती है.
नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की सही मात्रा दें: बुवाई के समय संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का इस्तेमाल करें. खासकर सल्फर सरसों के दानों में तेल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है और पौधों की बढ़वार भी बेहतर होती है.
6/6
सही तकनीक से घटेगी लागत, बढ़ेगी पैदावार: सही समय पर बुवाई, सही बीज दर, सही दूरी और संतुलित खाद का इस्तेमाल करने से पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है. इससे फसल की बढ़वार अच्छी रहती है और किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं.
सही तकनीक से घटेगी लागत, बढ़ेगी पैदावार: सही समय पर बुवाई, सही बीज दर, सही दूरी और संतुलित खाद का इस्तेमाल करने से पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है. इससे फसल की बढ़वार अच्छी रहती है और किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं.
Published at : 03 Oct 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Rabi Crops Agriculture News Tips For Farmers

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
10 देसी गायों की डेयरी शुरू करने पर 11.80 लाख तक अनुदान, ऐसे मिलेगा फायदा
10 देसी गायों की डेयरी शुरू करने पर 11.80 लाख तक अनुदान, ऐसे मिलेगा फायदा
एग्रीकल्चर
MSP पर कैसे बेचें अपनी फसल, किसान जान लें खेत से मंडी तक पूरा प्रॉसेस
MSP पर कैसे बेचें अपनी फसल, किसान जान लें खेत से मंडी तक पूरा प्रॉसेस
एग्रीकल्चर
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
एग्रीकल्चर
इस योजना में हर महीने 1000 रुपये डालें किसान, 115 महीनों में दोगुनी होगी रकम!
इस योजना में हर महीने 1000 रुपये डालें किसान, 115 महीनों में दोगुनी होगी रकम!
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
6,500 करोड़ के करार और दुनिया भर का भरोसा, नया आर्थिक भूगोल गढ़ता उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: सपा ने नहीं बनाया मुस्लिम प्रत्याशी तो ST हसन बोले- 'अखिलेश मुसलमानों के...'
राज्यसभा चुनाव: सपा ने नहीं बनाया मुस्लिम प्रत्याशी तो ST हसन बोले- 'अखिलेश मुसलमानों के...'
स्पोर्ट्स
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की तबाही के बीच मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
इंडिया
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
एग्रीकल्चर
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget