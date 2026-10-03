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सरसों की बंपर पैदावार चाहिए? बुवाई से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें
Mustard Farming Tips: सरसों की अच्छी पैदावार के लिए अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक बुवाई करें. खेत की सही तैयारी, उपचारित बीज, उचित दूरी और संतुलित खाद का इस्तेमाल फसल की बढ़वार बेहतर करता है.
Mustard Sowing Tips: सरसों की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ अच्छा बीज डालना ही काफी नहीं है. बुवाई का सही समय, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, पौधों के बीच दूरी और खाद का सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है. जरा सी लापरवाही से फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं. अगर किसान शुरुआत से ही इन 6 जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो सरसों की फसल को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है और लागत के मुकाबले अच्छा मुनाफा लेने की संभावना बढ़ सकती है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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