सरसों की बंपर पैदावार चाहिए? बुवाई से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें

सही तकनीक से घटेगी लागत, बढ़ेगी पैदावार: सही समय पर बुवाई, सही बीज दर, सही दूरी और संतुलित खाद का इस्तेमाल करने से पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है. इससे फसल की बढ़वार अच्छी रहती है और किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं.