जगह कम है तो बोएं ये सब्जियां, घर ही बन जाएगा खेत

करेला और लौकी जैसी बेल वाली सब्जियों को छत या रेलिंग पर गमले में उगा सकते हैं. पौधे के पास बांस या रस्सी का सहारा दें ताकि बेल ऊपर चढ़ सके. यह सब्जियां कुछ महीनों में बालकनी को हरा-भरा लुक देती हैं. घर की छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद बहुत अलग होता है.