क्या गमले में उगा सकते हैं केसर का पौधा, इसके लिए किन चीजों की जरूरत?

पानी देते समय रखें खास सावधानी: केसर के कंद को काफी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. गमले में लगातार नमी रहने या पानी जमा होने से कंद खराब होकर सड़ सकते हैं. इसलिए जब ऊपर की करीब 1 इंच मिट्टी सूखी लगे, तभी पौधे में हल्का पानी दें. गमले में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था रखें.