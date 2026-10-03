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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरक्या गमले में उगा सकते हैं केसर का पौधा, इसके लिए किन चीजों की जरूरत?

क्या गमले में उगा सकते हैं केसर का पौधा, इसके लिए किन चीजों की जरूरत?

केसर सिर्फ कश्मीर के खेतों में ही नहीं, बल्कि सही तरीके और देखभाल के साथ घर के गमले में भी उगाया जा सकता है. इसके लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच स्वस्थ कंद लगाएं, अच्छी धूप दें और पानी जमा न होने दें.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 03 Oct 2026 11:45 AM (IST)
केसर सिर्फ कश्मीर के खेतों में ही नहीं, बल्कि सही तरीके और देखभाल के साथ घर के गमले में भी उगाया जा सकता है. इसके लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच स्वस्थ कंद लगाएं, अच्छी धूप दें और पानी जमा न होने दें.

Saffron Gardening Tips: केसर को दुनिया के सबसे महंगे मसालों में गिना जाता है. इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. आमतौर पर हर किसी को इसका नाम आते ही कश्मीर की याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर के गमलों में भी उगाया जा सकता है? अगर आपके पास छत या बालकनी में थोड़ी सी भी जगह है, तो सही कंद, मिट्टी, धूप और पानी की मदद से आप घर पर ही केसर के खूबसूरत बैंगनी फूल उगा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा बड़े खेत की जरूरत नहीं होती.

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अच्छे और बड़े कंद से शुरुआत: केसर किसी बीज से नहीं, बल्कि उसके कंद यानी बल्ब से उगता है. इसलिए बाजार या नर्सरी से बल्ब लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे बड़े, मजबूत और स्वस्थ हों. अच्छे कंद से पौधा मजबूत होता है.
अच्छे और बड़े कंद से शुरुआत: केसर किसी बीज से नहीं, बल्कि उसके कंद यानी बल्ब से उगता है. इसलिए बाजार या नर्सरी से बल्ब लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे बड़े, मजबूत और स्वस्थ हों. अच्छे कंद से पौधा मजबूत होता है.
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अगस्त से अक्टूबर तक लगाएं कंद: घर में केसर लगाने के लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय सही माना जाता है. गमले में ऐसी मिट्टी रखें, जिसमें पानी जमा न हो. इसके लिए बगीचे की मिट्टी में वर्मीकंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद कै साथ थोड़ी बालू या कोकोपीट मिलाकर मिट्टी तैयार करें.
अगस्त से अक्टूबर तक लगाएं कंद: घर में केसर लगाने के लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय सही माना जाता है. गमले में ऐसी मिट्टी रखें, जिसमें पानी जमा न हो. इसके लिए बगीचे की मिट्टी में वर्मीकंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद कै साथ थोड़ी बालू या कोकोपीट मिलाकर मिट्टी तैयार करें.
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धूप वाली जगह पर रखें: केसर के पौधे को अच्छी धूप पसंद होती है. इसलिए गमले को छत या बालकनी की ऐसी जगह पर रखें, जहां रोज करीब 5 से 6 घंटे सीधी धूप आती हो. सही धूप मिलने से पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और फूल आने में मदद मिलती है.
धूप वाली जगह पर रखें: केसर के पौधे को अच्छी धूप पसंद होती है. इसलिए गमले को छत या बालकनी की ऐसी जगह पर रखें, जहां रोज करीब 5 से 6 घंटे सीधी धूप आती हो. सही धूप मिलने से पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और फूल आने में मदद मिलती है.
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पानी देते समय रखें खास सावधानी: केसर के कंद को काफी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. गमले में लगातार नमी रहने या पानी जमा होने से कंद खराब होकर सड़ सकते हैं. इसलिए जब ऊपर की करीब 1 इंच मिट्टी सूखी लगे, तभी पौधे में हल्का पानी दें. गमले में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था रखें.
पानी देते समय रखें खास सावधानी: केसर के कंद को काफी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. गमले में लगातार नमी रहने या पानी जमा होने से कंद खराब होकर सड़ सकते हैं. इसलिए जब ऊपर की करीब 1 इंच मिट्टी सूखी लगे, तभी पौधे में हल्का पानी दें. गमले में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था रखें.
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ठंड आते ही दिखने लगेंगे बैंगनी फूल: नवंबर से दिसंबर के बीच केसर के पौधे में हरे पत्तों के साथ खूबसूरत बैंगनी फूल आने लगते हैं. हर फूल के बीच में तीन लाल रंग के पतले धागे होते हैं. इन्हीं लाल धागों को सावधानी से निकालकर केसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है.
ठंड आते ही दिखने लगेंगे बैंगनी फूल: नवंबर से दिसंबर के बीच केसर के पौधे में हरे पत्तों के साथ खूबसूरत बैंगनी फूल आने लगते हैं. हर फूल के बीच में तीन लाल रंग के पतले धागे होते हैं. इन्हीं लाल धागों को सावधानी से निकालकर केसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है.
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ऐसे करें तैयार: फूल पूरी तरह खिलने पर सुबह के समय उन्हें सावधानी से तोड़ लें. इसके बाद चिमटी की मदद से तीनों लाल धागे अलग कर लें. इन्हें साफ कपड़े या बटर पेपर पर छांव में 2 से 3 दिन सुखाएं. अच्छी तरह सूखने के बाद इन्हें कांच की एयरटाइट शीशी में रख सकते हैं.
ऐसे करें तैयार: फूल पूरी तरह खिलने पर सुबह के समय उन्हें सावधानी से तोड़ लें. इसके बाद चिमटी की मदद से तीनों लाल धागे अलग कर लें. इन्हें साफ कपड़े या बटर पेपर पर छांव में 2 से 3 दिन सुखाएं. अच्छी तरह सूखने के बाद इन्हें कांच की एयरटाइट शीशी में रख सकते हैं.
Published at : 03 Oct 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Gardening Tips Saffron Farming Agriculture News

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