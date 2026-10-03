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क्या गमले में उगा सकते हैं केसर का पौधा, इसके लिए किन चीजों की जरूरत?
केसर सिर्फ कश्मीर के खेतों में ही नहीं, बल्कि सही तरीके और देखभाल के साथ घर के गमले में भी उगाया जा सकता है. इसके लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच स्वस्थ कंद लगाएं, अच्छी धूप दें और पानी जमा न होने दें.
Saffron Gardening Tips: केसर को दुनिया के सबसे महंगे मसालों में गिना जाता है. इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. आमतौर पर हर किसी को इसका नाम आते ही कश्मीर की याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर के गमलों में भी उगाया जा सकता है? अगर आपके पास छत या बालकनी में थोड़ी सी भी जगह है, तो सही कंद, मिट्टी, धूप और पानी की मदद से आप घर पर ही केसर के खूबसूरत बैंगनी फूल उगा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा बड़े खेत की जरूरत नहीं होती.
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Published at : 03 Oct 2026 11:44 AM (IST)
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