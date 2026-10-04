MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत

MSP Procurement: गुजरात के किसानों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीफ फसलों की सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. पहले किसानों को 9 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन अब उन्हें 24 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया है.

ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके पास आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है. सरकार ने यह फैसला किसानों और उनके प्रतिनिधियों की ओर से तारीख बढ़ाने की मांग के बाद लिया है. कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा लें.

इन खरीफ फसलों की होगी MSP पर खरीद

सरकारी खरीद के लिए कई प्रमुख खरीफ फसलों को शामिल किया गया है. इनमें मूंगफली, मूंग, सोयाबीन और उड़द जैसी फसलें शामिल हैं. MSP पर सरकारी खरीद का फायदा लेने के लिए किसानों का तय प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. इससे किसानों को अपनी उपज सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत बेचने का मौका मिलेगा. इसलिए जिन किसानों ने इन फसलों की खेती की है और MSP पर बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन पूरा करना चाहिए.

i-Khedut Portal से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

MSP पर फसल बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. किसान i-Khedut Portal के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें पोर्टल पर जाकर संबंधित खरीद योजना में आवेदन करना होगा. सरकार ने किसानों से कहा है कि, वे आखिरी तारीख तक इंतजार न करें. समय रहते आवेदन करने से रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी परेशानी को दूर करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकता है.



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रबी सीजन के लिए भी शुरू हुए आवेदन

खरीफ फसलों के साथ किसानों के लिए रबी सीजन से जुड़ी योजनाओं के आवेदन भी शुरू किए गए हैं. कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्रमाणित बीज, बीज मिनी किट और प्रदर्शन कार्यक्रम जैसी सुविधाओं का लाभ देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इन योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी. किसान इसके लिए भी i-Khedut Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किसानों के लिए दोनों सीजन में मौका

इस तरह गुजरात के किसानों के पास खरीफ फसलों की MSP खरीद और रबी सीजन की कृषि योजनाओं का लाभ लेने का मौका है. खरीफ फसलों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर कर दी गई है, जबकि रबी से जुड़ी योजनाओं के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है.

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