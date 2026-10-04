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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'

संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'

Sanjay Dutt on statement: संजय दत्त का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 'भारत में शांति नहीं महसूस होने' वाला बड़ा बयान दिया था. इस पर उन्होंने अब सफाई दी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Oct 2026 10:20 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपने हालिया बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसे राजनीतिक व्यंग से जोड़ा जा रहा है. दरअसल, एक्टर ने हाल ही में शेखर टुनाइट शो में देश के हालातों पर चिंता जताई. अभिनेता ने इस दौरान देश के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन देश में वो अब वो शांति नहीं रही. इस बयान पर एक्टर ने सफाई भी दी है.

संजय दत्त ने जब देश के हालातों पर चिंता जताई तो वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए. इसके बाद उन्हें अपने इस बयान पर सफाई दी है. एक्टर ने अपने बयान को गांधीगिरी वाला कॉन्सेप्ट बताया है और सफाई देते हुए कहा कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कहा.

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संजय दत्त ने अपने बयान पर दी सफाई

संजय दत्त का बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए तो इस पर एक्टर ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है और इस दौरान उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी. संजय दत्त ने लिखा, 'मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा मकसद कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, नाराज करना या उनका अनादर करना नहीं था.'

संजय दत्त ने बताया- गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट

संजय दत्त आगे लिखते हैं, 'मेरी बातें पहले से ही तय की गई थी, जिसे मैंने बातचीत के दौरान कहा था. इसका मकसद हल्का-फुल्का और मजाकिया माहौल बनाना था. इसके पीछे की भावना वैसी ही थी जैसे मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में मजाक और व्यंग्य देखने को मिलता है. खासकर गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट, जिसका मकसद प्यार, अपनापन, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था. अफसोस की बात है कि मेरी बातों का मतलब उस संदर्भ से हटकर निकाला गया, जिसमें वो कही गई थी.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'आवारापन 2' समेत 4 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर

क्या बोले थे संजय दत्त?

संजय दत्त ने शेखर सुमन के शो में देश की शांति और भाईचारे पर अपने विचार रखे. इस दौरान भारत के लोगों को बड़ा दिलवाला भी कहा साथ ही शांति को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए. एक्टर ने कहा, 'इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं. यहां शांति होनी चाहिए. मुझे अब हमारे देश में वो शांति महसूस नहीं होती. हम भारतीय बड़े दिल वाले और महमाननवाज होते हैं हमने बहुत कुछ दिया है और हमें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए. मैं शिवाजी से प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्द वापस आए.' इसके अलावा भी संजय दत्त ने पीएम होते तो क्या करते? इस पर भी विचार रखा. पीएम के विदेशी दौरे पर भी तंज कसा है.

बहरहाल, अगर संजय दत्त के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर फिल्म 'खलनायक 2' और 'वास्तव 2' में भी नजर आने वाले हैं. उनकी इस रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Oct 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt
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