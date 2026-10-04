IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन

6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स 2026 के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 242 रनों का विशाल स्कोर बनाया. एबी डिविलियर्स ने 70 रनों की तूफानी पारी खेली.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Oct 2026 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

एबी डिविलियर्स ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान कई शानदार पारियां खेली, उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है क्योंकि वह चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर हैं. उनका यही अंदाज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के तीसरे मैच में देखने को मिला, जो दक्षिण अफ्रीका का पहला मैच था. उन्होंने वेस्टइंडीज के सामने करीब 180 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर एबी डिविलियर्स ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. फाफ डुप्लेसिस 14 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद ओपनर रिचर्ड लेवी के साथ मिलकर कप्तान डिविलियर्स ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (104) की. रिचर्ड ने 39 गेंदों में 223 की स्ट्राइक राते से 87 रन बनाए, इस तूफानी पारी में उन्होंने 8 छक्के और 5 चौके लगाए.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
क्रिकेट
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
क्रिकेट
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान

कप्तान एबी डिविलियर्स ने 39 गेंदों में 70 रन बनाए. 179 की स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के सामने 243 रनों का लक्ष्य रखा.

वेस्टइंडीज के लिए सबसे महंगे सुलेमान बेन रहे, जिनके 4 ओवरों में कुल 53 रन आए. फिडेल एडवर्ड्स ने 4 ओवरों में 43 रन देकर 1 विकेट लिया. ड्वेन ब्रावो ने 3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया, ब्रावो ने ही शानदार कैच पकड़कर एबी डिविलियर्स की शानदार पारी को समाप्त करने में अहम रोल निभाया.

क्रिस गेल की तूफानी फिफ्टी

243 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज चैंपियंस की शुरुआत बेहद खराब हुई थी. टीम ने 52 पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. हालांकि एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान क्रिस गेल छक्के-चौके लगाते रहे. गेल ने 31 गेंदों में 60 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. उनकी पारी को एरोन फंगीसो ने समाप्त किया. उन्होंने गेल को एलबीडबल्यू आउट किया, तब वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 81 रन था.

यह भी पढ़ें- जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
AB De Villiers World Championship Of Legends SOUTH AFRICA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
क्रिकेट
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी
क्रिकेट
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जाह्नवी-NTR का AI डीपफेक वायरल, आखिर क्या है पूरा सच? (04-10-26)
YRKKH: 🥰Kabir का खुले आसमान तले रोमांटिक डांस, क्या मिटेगी Maira की उदासी? #sbs
Neha Dhupia ने Prince Narula संग बॉन्डिंग पर की बात, बोलीं- ‘जब सब हारेंगे, Prince संभाल लेगा’
शादी के बाद पहली बार साथ दिखेंगे Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal, ‘Tu Hai Meri Kiran’ का बढ़ा बज़
Love & War ने रिलीज से पहले ही कमाए ₹300 करोड़, Ranbir-Alia-Vicky की फिल्म का बड़ा खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
ओटीटी
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'
'17 साल में स्थायी समाधान क्यों नहीं', बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
जनरल नॉलेज
प्रेस कार्ड और PIB कार्ड में क्या है अंतर? किसका कहां होता है इस्तेमाल
प्रेस कार्ड और PIB कार्ड में क्या है अंतर? किसका कहां होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget