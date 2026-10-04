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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान

'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान

कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर ने पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हमें एक ढोंगी के रूप में देखा जा रहा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Oct 2026 11:50 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने रविवार (4 अक्टूबर, 2026) को मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भारत के दोनों पड़ोसी देशों- पाकिस्तान और चीन, को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, ‘मैंने इस बारे में बहुत विस्तार से बात की है, तो मैं छोटे तौर पर नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमें एक ढोंगी (Hypocritical) के रूप में देखा जा रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘हम दुनिया से कहते हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है और फिर हम जाकर पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं. हम कहते हैं कि कूटनीति और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जिन देशों के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध और पारस्परिक बातचीत नहीं है, उनमें सिर्फ एक देश पाकिस्तान है.’

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चीन के साथ संबंधों पर क्या बोले अय्यर?

जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार (4 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर कहा, ‘हमने क्वाड में शामिल होकर चीन को नाराज कर दिया है. अब अमेरिका भी कह रहा है कि क्वाड का कोई महत्व नहीं है, तो यह कैसी कूटनीति है?’ 

उन्होंने कहा, ‘इसका हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से कोई लेना-देना नहीं है. इसका पूरा संबंध एक साथ दोनों पक्षों को अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश से है. यह लेन-देन पर आधारित है, नैतिकता पर नहीं.’

ECI पर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर अय्यर ने क्या कहा

वहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिए बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. मणिशंकर अय्यर ने कहा, ‘मैं उनसे (मल्लिकार्जुन खरगे से) सहमत नहीं हूं. मैं मानता हूं कि हाल ही में हुए चुनावों तक चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वायत्त तरीके से काम करता रहा है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी संवैधानिक संस्था को स्वायत्त बनाने के लिए किसी कानून के जरिए ऐसा प्रावधान करना जरूरी है.’

उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का भी किसी स्वायत्त संस्था के तौर पर जिक्र नहीं किया गया है. वह एक संवैधानिक संस्था है. इसलिए किसी संस्था को संवैधानिक दर्जा देकर आप स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि वह स्वायत्त होगी, लेकिन फिर इसमें हस्तक्षेप किया गया है. जिस तरीके से इन चुनाव आयुक्तों और जजों की नियुक्ति की जा रही है, वह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है.’

यह भी पढ़ेंः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश, सुसाइड का केस

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Oct 2026 11:50 PM (IST)
Tags :
Mani Shankar Aiyar Pakistan CHINA CONGRESS
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