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90-95 दिन में तैयार होगी मक्का की ये किस्म, देगी 15 फीसदी ज्यादा उपज
VL हिमाद्री मक्का की किस्म उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए विकसित की गई है. यह करीब 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है और परीक्षणों में 4,864 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत उपज दर्ज की गई.
VL Himadri Maize: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेती करना आसान नहीं है. यहां खेती का समय कम होता है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है और कई जगह सिंचाई की सुविधा भी कम है. ऐसे में किसानों के लिए मक्का की ऐसी किस्म फायदेमंद हो सकती है, जो कम समय में तैयार हो और अच्छी उपज दे. वीएल हिमाद्री ऐसी ही मक्का की किस्म है. यह करीब 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है और खेती करके देखे जाने पर इसकी औसत उपज 4,864 किलो प्रति हेक्टेयर तक रही है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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