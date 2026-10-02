90-95 दिन में तैयार होगी मक्का की ये किस्म, देगी 15 फीसदी ज्यादा उपज

जैविक खेती में भी उगा सकते हैं - वीएल हिमाद्री को जैविक खेती के लिए भी अच्छा माना गया है. हालांकि फसल की उपज मिट्टी, मौसम, पानी, बुवाई का समय और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है. इसलिए बीज चुनने से पहले अपने इलाके के कृषि एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.