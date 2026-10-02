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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चर90-95 दिन में तैयार होगी मक्का की ये किस्म, देगी 15 फीसदी ज्यादा उपज

90-95 दिन में तैयार होगी मक्का की ये किस्म, देगी 15 फीसदी ज्यादा उपज

VL हिमाद्री मक्का की किस्म उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए विकसित की गई है. यह करीब 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है और परीक्षणों में 4,864 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत उपज दर्ज की गई.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 02 Oct 2026 04:44 PM (IST)
VL हिमाद्री मक्का की किस्म उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए विकसित की गई है. यह करीब 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है और परीक्षणों में 4,864 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत उपज दर्ज की गई.

VL Himadri Maize: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेती करना आसान नहीं है. यहां खेती का समय कम होता है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है और कई जगह सिंचाई की सुविधा भी कम है. ऐसे में किसानों के लिए मक्का की ऐसी किस्म फायदेमंद हो सकती है, जो कम समय में तैयार हो और अच्छी उपज दे. वीएल हिमाद्री ऐसी ही मक्का की किस्म है. यह करीब 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है और खेती करके देखे जाने पर इसकी औसत उपज 4,864 किलो प्रति हेक्टेयर तक रही है.

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90-95 दिन में फसल तैयार - VL हिमाद्री जल्दी तैयार होने वाली संकर मक्का किस्म है. पहाड़ी इलाकों में कम समय का खेती का मौसम होने के कारण यह किस्म किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है.
90-95 दिन में फसल तैयार - VL हिमाद्री जल्दी तैयार होने वाली संकर मक्का किस्म है. पहाड़ी इलाकों में कम समय का खेती का मौसम होने के कारण यह किस्म किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है.
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सामान्य किस्म से 15 फीसदी ज्यादा उपज - परीक्षणों में वीएल हिमाद्री की औसत उपज 4,864 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही. यह वीएमएच 45 किस्म के मुकाबले करीब 15.21 फीसदी ज्यादा है. यानी सामान्य किस्म की तुलना में वीएल हिमाद्री से ज्यादा मक्का पैदा हो सकता है.
सामान्य किस्म से 15 फीसदी ज्यादा उपज - परीक्षणों में वीएल हिमाद्री की औसत उपज 4,864 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही. यह वीएमएच 45 किस्म के मुकाबले करीब 15.21 फीसदी ज्यादा है. यानी सामान्य किस्म की तुलना में वीएल हिमाद्री से ज्यादा मक्का पैदा हो सकता है.
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पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित - इसे ICAR-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा ने V 495 और V 461 को मिलाकर विकसित किया है. इसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की खेती को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित - इसे ICAR-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा ने V 495 और V 461 को मिलाकर विकसित किया है. इसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की खेती को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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पत्ती के दो रोगों से बचाव - वीएल हिमाद्री में टर्सिकम लीफ ब्लाइट और मेडीस लीफ ब्लाइट का असर कम करने की क्षमता है. इससे इन दोनों रोगों से फसल को कुछ हद तक बचाने में मदद मिल सकती है.
पत्ती के दो रोगों से बचाव - वीएल हिमाद्री में टर्सिकम लीफ ब्लाइट और मेडीस लीफ ब्लाइट का असर कम करने की क्षमता है. इससे इन दोनों रोगों से फसल को कुछ हद तक बचाने में मदद मिल सकती है.
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बारिश के भरोसे होने वाली खेती के लिए अच्छी - वीएल हिमाद्री को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऐसी खेती के लिए उपयुक्त बताया गया है, जहां सिंचाई की सुविधा कम है. ऐसे इलाकों में किसान इस किस्म की खेती कर सकते हैं.
बारिश के भरोसे होने वाली खेती के लिए अच्छी - वीएल हिमाद्री को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऐसी खेती के लिए उपयुक्त बताया गया है, जहां सिंचाई की सुविधा कम है. ऐसे इलाकों में किसान इस किस्म की खेती कर सकते हैं.
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जैविक खेती में भी उगा सकते हैं - वीएल हिमाद्री को जैविक खेती के लिए भी अच्छा माना गया है. हालांकि फसल की उपज मिट्टी, मौसम, पानी, बुवाई का समय और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है. इसलिए बीज चुनने से पहले अपने इलाके के कृषि एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.
जैविक खेती में भी उगा सकते हैं - वीएल हिमाद्री को जैविक खेती के लिए भी अच्छा माना गया है. हालांकि फसल की उपज मिट्टी, मौसम, पानी, बुवाई का समय और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है. इसलिए बीज चुनने से पहले अपने इलाके के कृषि एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.
Published at : 02 Oct 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Maize Farming Tips For Farmers

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