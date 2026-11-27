महिला आरक्षण और लोकसभा परिसीमन को लेकर संसद में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. 30 नवंबर से शुरू होने वाले लोकसभा के विशेष सत्र से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए थ्री लाइन व्हिप जारी कर दिया है. पार्टी ने सभी सांसदों को 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया है.

शिरूर से सांसद डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे की ओर से जारी व्हिप में कहा गया है कि लोकसभा में बेहद महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होना है. इसलिए पार्टी के सभी सांसद बिना किसी चूक के सदन में मौजूद रहें. इसे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश बताते हुए सांसदों से पार्टी के रुख के अनुरूप मतदान करने को कहा गया है. इस बीच वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) भी परिसीमन विधेयक के समर्थन में आ सकती है.