संसद के चार दिवसीय सत्र में परिसीमन विधेयक पेश होने की संभावना के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों की भूमिका अहम हो सकती है. इन सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का प्रस्ताव दिया है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की ओर से अभी इस पर मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में विधेयक पर मतदान के दौरान इन सांसदों का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजर है.

टीएमसी की बागी सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी ओर से विधेयक को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. पहले यह देखना होगा कि सरकार कौन सा विधेयक लेकर आती है. हालांकि, उन्होंने परिसीमन को सांसदों के कामकाज के लिहाज से उपयोगी बताया. वहीं, टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है.

विधेयक देखने के बाद तय करेंगे रुख

विशेष सत्र बुलाए जाने पर काकुली घोष दस्तीदार ने कहा कि इसकी संभावना पहले से थी, क्योंकि मानसून सत्र को औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया था. आमतौर पर एक सत्र समाप्त होने के बाद अगले सत्र की तारीख घोषित की जाती है और इसके लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है. इसलिए उन्हें विशेष सत्र बुलाए जाने का अंदेशा था. केवल तारीख का इंतजार किया जा रहा था, जिसकी घोषणा अब हुई है.

उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से सत्र के एजेंडे को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है. संभव है कि 30 नवंबर की सुबह इस बारे में जानकारी मिले. फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की सोशल मीडिया पोस्ट ही उनके पास सूचना का आधार है, जिसे सांसदों के समूह में साझा किया गया है. सांसद यात्रा की तैयारी कर रहे हैं.

सांसदों के मतदान के अधिकार पर क्या कहा?

यह पूछे जाने पर कि लोकसभा अध्यक्ष ने अब तक सांसदों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं और विलय के प्रस्ताव पर फैसला नहीं लिया है, ऐसे में क्या वे मतदान कर सकेंगे? काकुली ने कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार है. हालांकि, पिछले सत्र में उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था दी गई थी.

इस पर कि उनका वोट पुराने दल के खाते में गिना जाएगा या नए दल के साथ, उन्होंने कहा कि इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे.

परिसीमन से सांसदों का काम आसान होगा

परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर समर्थन के सवाल पर काकुली ने कहा कि जब तक विधेयक का स्वरूप सामने नहीं आता, तब तक कोई फैसला करना संभव नहीं है. अप्रैल में भी परिसीमन विधेयक पर चर्चा और बहस हुई थी. उनका मानना है कि परिसीमन संविधान के प्रावधानों से जुड़ी प्रक्रिया है, जो जनगणना और आबादी पर निर्भर करती है. संविधान निर्माताओं ने इसके लिए एक निश्चित समय का प्रावधान किया था और उसी के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए.

उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद सांसदों के लिए अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचना आसान होगा. उन्हें यह स्पष्ट जानकारी रहेगी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग हैं और वे किन मतदाताओं तक पहुंच सकते हैं. इससे जनप्रतिनिधियों के लिए कामकाज और शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालना आसान होगा. देश की आबादी भी बढ़ी है.

पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को नए परिसीमन से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में फायदा या नुकसान होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधेयक का नाम और उसका पूरा विवरण सामने आने के बाद ही इस पर चर्चा की जा सकेगी. फिलहाल सरकार की अधिसूचना में किसी विधेयक का नाम नहीं है, केवल सरकारी कामकाज का जिक्र किया गया है.

महिला आरक्षण के नाम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश

दूसरी ओर, टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक के जरिए भाजपा को अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करने का मौका मिलेगा. इसके बावजूद सरकार इसे महिला सशक्तीकरण और महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जोड़कर पेश कर रही है.

सागरिका ने सवाल उठाया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण कानून अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने परिसीमन विधेयक को लोकतंत्र पर हमला और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश बताया. उनका आरोप है कि भाजपा महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है.

यह भी पढ़िएः 'बाल भी बांका हुआ तो...' शेख हसीना के वापसी के ऐलान पर बांग्लादेश को अमेरिका का दोटूक मैसेज