Polyhouse Farming Technique: आज के समय में खेती के लिए ज्यादा जमीन होना जरूरी नहीं है. किसान कम जमीन में भी ऐसी फसलें उगा सकते हैं, जिनसे अच्छी कमाई हो सके. पॉलीहाउस खेती इसका एक अच्छा विकल्प है. इसमें फसलों को एक खास तरह के ढांचे के अंदर उगाया जाता है, जहां तापमान, नमी और हवा जैसी चीजों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

पॉलीहाउस खेती के लिए किसान अपनी जमीन के छोटे हिस्से में भी ढांचा तैयार कर सकते हैं. शुरुआत में 500 वर्ग मीटर या 1,000 वर्ग मीटर जगह में पॉलीहाउस बनाकर खेती की जा सकती है. इसके अंदर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, मिर्च, फूल और नर्सरी के पौधे उगाए जा सकते हैं. पॉलीहाउस में फसलों को बारिश, तेज धूप, हवा और तापमान में अचानक होने वाले बदलाव से बचाने में मदद मिलती है. इसके अलावा ड्रिप सिंचाई से पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जा सकता है.

पॉलीहाउस बनाने में कितनी लागत आएगी?

पॉलीहाउस की लागत उसके आकार, डिजाइन, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सुविधाओं पर निर्भर करती है. सामान्य पॉलीहाउस और आधुनिक सुविधाओं वाले पॉलीहाउस की लागत में काफी अंतर हो सकता है.

अगर किसान 1,000 वर्ग मीटर यानी करीब 20 x 50 मीटर से बड़े क्षेत्र में पॉलीहाउस बनवाते हैं तो इसके लिए लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं. इसमें ढांचा, प्लास्टिक शीट, सिंचाई व्यवस्था, पौधे, खाद और मजदूरी का खर्च शामिल होता है. इसलिए शुरुआत से पहले कृषि विभाग या पॉलीहाउस बनाने वाली कंपनी से लागत का अनुमान लेना जरूरी है.

पॉलीहाउस खेती में कितनी होगी कमाई?

पॉलीहाउस में कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि किसान कौन-सी फसल उगा रहे हैं और बाजार में उसका भाव कितना मिल रहा है. खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और फूलों की खेती इसमें अच्छी मानी जाती है. इन फसलों की मांग बाजार में बनी रहती है और सही समय पर उत्पादन मिलने से किसान बेहतर भाव भी पा सकते हैं.



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सरकारी सब्सिडी से कितना खर्च घटेगा?

1,000 वर्ग मीटर में पॉलीहाउस तैयार करने और उसमें खेती शुरू करने का कुल अनुमानित खर्च करीब 10 लाख 40 हजार रुपये तक आ सकता है. ऐसे में किसानों को पॉलीहाउस बनाने के लिए सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना के तहत मदद भी मिल सकती है. 2025 के नियमों के मुताबिक, 500 से 1,008 वर्ग मीटर तक के सामान्य हवा से चलने वाले ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए लागत का सरकारी मानक 1,050 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. इस पर 50 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है.

1,000 वर्ग मीटर की मानक लागत: 10,50,000 रुपये

सरकार की 50 फीसदी सब्सिडी: 5,25,000 रुपये

किसान का हिस्सा: 5,25,000 रुपये

शुरुआत करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पॉलीहाउस खेती में कम जमीन से अच्छी कमाई की संभावना जरूर है, लेकिन इसमें फसल की नियमित देखभाल करनी पड़ती है. तापमान, नमी, कीट और बीमारियों पर नजर रखना जरूरी है. इसके अलावा फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने के लिए बाजार या खरीदार पहले से तय करना फायदेमंद रहता है.

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