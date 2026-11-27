मुर्गी फार्मिंग के साथ अपना मीट शॉप या बूचड़खाना खोलकर कमाई बढ़ाई जा सकती है. इसमें आप मुर्गियां पालने के साथ उनका मीट तैयार करके सीधे ग्राहकों, होटलों और रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं. इससे आपको सिर्फ जिंदा मुर्गियां बेचने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसके लिए सही जगह, जरूरी मशीनें और सरकारी नियमों का ध्यान रखना होगा.

मुर्गी फार्मिंग के साथ मीट बेचने से होगा फायदा

मुर्गी फार्म चलाने वाले लोग आमतौर पर अपनी मुर्गियां थोक व्यापारियों को बेचते हैं. लेकिन खुद की मीट शॉप होने पर आप सीधे ग्राहकों को चिकन बेच सकते हैं. इसके लिए मुर्गियों की सफाई, कटिंग और पैकिंग की व्यवस्था करनी होगी. आप आसपास के होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और कैटरर्स को भी चिकन की सप्लाई कर सकते हैं. इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और बिक्री से होने वाली कमाई बढ़ाने का मौका मिलेगा.

कितना आएगा खर्च और कौन से लाइसेंस लेने होंगे?

एक छोटी मीट शॉप या प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए डीप फ्रीजर, चिकन साफ करने की मशीन, स्टील की टेबल, डिजिटल कांटा और साफ-सुथरे कमरे की जरूरत होगी. इसके लिए मुर्गी फार्म के खर्च से अलग करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक लगते हैं. इसके साथ FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना जरूरी है. रोजाना 50 तक मुर्गियों की प्रोसेसिंग के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन, 51 से 1,000 तक के लिए स्टेट लाइसेंस और इससे ज्यादा के लिए सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होती है. इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत से भी अनुमति लेनी होगी. बड़े स्तर पर काम करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी भी जरूरी होती है.

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सरकारी मदद और बिजनेस शुरू करने का तरीका

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं. PM-FME योजना के तहत पात्र फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मशीनों और दूसरे जरूरी सामान के लिए 35 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है आवेदन करने से पहले इसकी मौजूदा स्थिति पता कर लें. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भी कुछ पोल्ट्री प्रोजेक्ट को सरकारी मदद मिलती है. बिजनेस शुरू करने से पहले ऐसी जगह चुनें जहां मुर्गियों को रखने और उनकी देखभाल की अच्छी व्यवस्था हो. मीट शॉप बाजार के पास खोलना फायदेमंद होता है. आसपास के होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट से संपर्क करके चिकन सप्लाई का काम शुरू करें. साथ ही दुकान में साफ-सफाई रखें और चिकन को सही तापमान पर स्टोर करें.

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