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जीरे की खेती कैसे करें? किसान जान लें आसान तरीका, होगी तगड़ी कमाई
Cumin Cultivation Tips: जीरे की खेती कम समय में लखपति बनने का एक शानदार मौका है. नवंबर में सही मिट्टी और उन्नत बीजों के साथ शुरू की गई यह फसल करीब 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है.
जीरे की खेती आज के समय में किसानों के लिए कम समय में मोटी कमाई करने का सबसे बेहतरीन जरिया बन चुकी है. अगर सही तकनीक और योजना के साथ इसकी शुरुआत की जाए. तो यह फसल आपकी किस्मत बदल सकती है. मसालों के बाजार में जीरे की मांग हमेशा बनी रहती है. जिससे इसकी खेती घाटे का सौदा कभी नहीं होती.
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Published at : 24 Apr 2026 01:24 PM (IST)
Tags :Agriculture Cumin Cumin Seeds Farming Tips
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भावेष पाण्डेय
Opinion