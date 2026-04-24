जीरे की खेती कैसे करें? किसान जान लें आसान तरीका, होगी तगड़ी कमाई

बुवाई के समय का ध्यान रखना जीरे की फसल में सबसे अहम होता है. नवंबर का महीना इसकी बुवाई के लिए सबसे सटीक माना जाता है क्योंकि इस दौरान तापमान न तो बहुत ज्यादा होता है और न ही बहुत कम. सही समय पर बीज डालने से पौधों का विकास तेजी से होता है और कीटों का खतरा भी काफी कम हो जाता है.