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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजीरे की खेती कैसे करें? किसान जान लें आसान तरीका, होगी तगड़ी कमाई

जीरे की खेती कैसे करें? किसान जान लें आसान तरीका, होगी तगड़ी कमाई

Cumin Cultivation Tips: जीरे की खेती कम समय में लखपति बनने का एक शानदार मौका है. नवंबर में सही मिट्टी और उन्नत बीजों के साथ शुरू की गई यह फसल करीब 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Apr 2026 01:24 PM (IST)
Cumin Cultivation Tips: जीरे की खेती कम समय में लखपति बनने का एक शानदार मौका है. नवंबर में सही मिट्टी और उन्नत बीजों के साथ शुरू की गई यह फसल करीब 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है.

जीरे की खेती आज के समय में किसानों के लिए कम समय में मोटी कमाई करने का सबसे बेहतरीन जरिया बन चुकी है. अगर सही तकनीक और योजना के साथ इसकी शुरुआत की जाए. तो यह फसल आपकी किस्मत बदल सकती है. मसालों के बाजार में जीरे की मांग हमेशा बनी रहती है. जिससे इसकी खेती घाटे का सौदा कभी नहीं होती.

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जीरे की खेती शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव करना. जीरे के लिए हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. जिसमें पानी निकासी का बेहतर इंतजाम हो. इसके साथ ही खेती की तैयारी करते समय जमीन को अच्छी तरह जोतकर उसमें गोबर की खाद मिलाना पैदावार को काफी बढ़ा देता है.
जीरे की खेती शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव करना. जीरे के लिए हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. जिसमें पानी निकासी का बेहतर इंतजाम हो. इसके साथ ही खेती की तैयारी करते समय जमीन को अच्छी तरह जोतकर उसमें गोबर की खाद मिलाना पैदावार को काफी बढ़ा देता है.
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बुवाई के समय का ध्यान रखना जीरे की फसल में सबसे अहम होता है. नवंबर का महीना इसकी बुवाई के लिए सबसे सटीक माना जाता है क्योंकि इस दौरान तापमान न तो बहुत ज्यादा होता है और न ही बहुत कम. सही समय पर बीज डालने से पौधों का विकास तेजी से होता है और कीटों का खतरा भी काफी कम हो जाता है.
बुवाई के समय का ध्यान रखना जीरे की फसल में सबसे अहम होता है. नवंबर का महीना इसकी बुवाई के लिए सबसे सटीक माना जाता है क्योंकि इस दौरान तापमान न तो बहुत ज्यादा होता है और न ही बहुत कम. सही समय पर बीज डालने से पौधों का विकास तेजी से होता है और कीटों का खतरा भी काफी कम हो जाता है.
Published at : 24 Apr 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cumin Cumin Seeds Farming Tips

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