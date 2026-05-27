एक्सप्लोरर
पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video
CPIM attack on ED: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPIM) के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया.
केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास के बाहर बुधवार (27 मई, 2026) को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPIM) के कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया.
दरअसल, यह हमला तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी कोचिन मिनरल्स और रूटाइल लिमिटेड (CMRL) केस में राज्य के 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें से एक ठिकाना केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई(एम) के नेता पिनराई विजयन का आवास भी शामिल था.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video
इंडिया
विरोध के बीच असम में पास हुआ UCC बिल, विपक्ष ने बताया 'BJP का पॉलिटिकल एजेंडा'
इंडिया
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर
इंडिया
Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया-डीके के बीच अहम बैठक कल, सामने आया 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला
Advertisement
इंडिया
7 Photos
सुबह-सुबह बागान पहुंचे PM मोदी... महिलाओं के साथ तोड़ने लगे चाय की पत्तियां, देखें शानदार तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL