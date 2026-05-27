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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजननीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट

नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट

विशाल ददलानी ने नीट पेपर लीक विवाद पर रिएक्ट किया था. इसके बाद खबरें थीं कि पॉलिटिकल कमेंट की वजह से उन्हें इंडियन आइडल से निकाल दिया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 May 2026 02:49 PM (IST)
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म्यूजिशियन विशाल ददलानी ने कुछ समय पहले नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर कमेंट किया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें रहीं कि विशाल को इंडियन आइडल से बाहर कर दिया गया है. अब सिंगर ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है और इंडिन आइडल से निकाले जाने की खबरों को अफवाह बताया है.

विशाल ददलानी ने किया रिएक्ट

उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो उदास होने की एक्टिंग करते दिखे. वो आंखों से आंसू पौंछने का भी दिखावा करते दिखे. वीडियो में पीछे इंडियन आइडल का साइन बोर्ड था. आखिर में वो कहते हैं कि मैं यहां हूं बेबी.

इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ऑनलाइन आप जो भी देखते हैं उस सभी चीजों पर विश्वास नहीं करिए. बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है. अच्छी लड़ाई लड़ते रहिए और वो कहिए जो कहा जाना चाहिए.'

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विशाल ददलानी ने क्या कहा?

विशाल ने कहा था, 'मैं उस स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूं जो नीट पेपर लीक की वजह से हर्ट हुए. ये गलत है जो कि हर साल हो रहा है. इससे ज्यादा ये गलत है कि कोई भी सरकारी एजेंसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है और उससे भी ज्यादा खराब है कि मंत्री बैठकर बोल रहे हैं कि ये बड़ी बात नहीं है. जो पावर में हैं वो पढ़े-लिखे नहीं हैं. ये इंडिया को बर्बाद कर देगा. आपको ये अच्छा लगे या न लगे, आपको बुर लगे या अच्छा लेकिन ये सच है. प्लीज अगर संभव हो तो अच्छे लोगों को सत्ता में लाइए. अच्छे और पढ़े लिखे लोगों के लिए वोट कीजिए.'

मालूम हो कि विशाल काफी चर्चा में रहते हैं. वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं. विशाल इंडियन आइडल के जज हैं. विशाल के गाने भी काफी पसंद किए जाते हैं.

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Published at : 27 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Vishal Dadlani Indian Idol 16
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