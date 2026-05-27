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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRose Plant Care: जल्दी सूख जाता है गुलाब का पौधा? इन ट्रिक्स के साथ सालों साल महकेगा आंगन

Rose Plant Care: जल्दी सूख जाता है गुलाब का पौधा? इन ट्रिक्स के साथ सालों साल महकेगा आंगन

Rose Plant Care: सही धूप, सही पानी और थोड़ी देखभाल से गुलाब का पौधा सालों तक हरा-भरा रह सकता है. जानिए आसान ट्रिक्स जिससे आपका आंगन हमेशा महकता रहेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 May 2026 09:13 AM (IST)
Rose Plant Care: सही धूप, सही पानी और थोड़ी देखभाल से गुलाब का पौधा सालों तक हरा-भरा रह सकता है. जानिए आसान ट्रिक्स जिससे आपका आंगन हमेशा महकता रहेगा.

घर के आंगन या बालकनी में लगा गुलाब का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं होता, बल्कि घर की खूबसूरती और ताजगी का हिस्सा बन जाता है. सुबह-सुबह खिले हुए गुलाब को देखकर मन खुश हो जाता है. लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका गुलाब का पौधा कुछ ही दिनों में सूखने लगता है. कभी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कभी फूल आना बंद हो जाता है और कभी पूरा पौधा ही कमजोर दिखने लगता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद उनसे देखभाल में कोई बड़ी गलती हो गई. जबकि सच यह है कि गुलाब को बस थोड़ी सही देखभाल और प्यार चाहिए होता है.

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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुलाब का पौधा धूप बहुत पसंद करता है. अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां धूप कम आती हो, तो पौधा धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है. कोशिश करें कि गुलाब को रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिले. बालकनी या आंगन में ऐसी जगह चुनें जहां सुबह की धूप आती हो. इससे पौधा मजबूत रहेगा और फूल भी ज्यादा खिलेंगे. कई लोग पौधे को बार-बार इधर-उधर रखते हैं, इससे भी उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुलाब का पौधा धूप बहुत पसंद करता है. अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां धूप कम आती हो, तो पौधा धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है. कोशिश करें कि गुलाब को रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिले. बालकनी या आंगन में ऐसी जगह चुनें जहां सुबह की धूप आती हो. इससे पौधा मजबूत रहेगा और फूल भी ज्यादा खिलेंगे. कई लोग पौधे को बार-बार इधर-उधर रखते हैं, इससे भी उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है.
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पानी देने में भी लोग अक्सर गलती कर देते हैं. कुछ लोग रोज बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, जबकि कुछ लोग कई दिनों तक पानी ही नहीं देते. दोनों ही चीजें पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं. गुलाब के पौधे में तभी पानी डालें जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे. गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पानी लग सकता है, लेकिन बरसात में ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है. हमेशा ध्यान रखें कि गमले में पानी निकलने की सही जगह हो, ताकि पानी जमा ना रहे.
पानी देने में भी लोग अक्सर गलती कर देते हैं. कुछ लोग रोज बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, जबकि कुछ लोग कई दिनों तक पानी ही नहीं देते. दोनों ही चीजें पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं. गुलाब के पौधे में तभी पानी डालें जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे. गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पानी लग सकता है, लेकिन बरसात में ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है. हमेशा ध्यान रखें कि गमले में पानी निकलने की सही जगह हो, ताकि पानी जमा ना रहे.
Published at : 27 May 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Rose Plant Care Healthy Plants Plant Growth Tips Rose Gardening

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