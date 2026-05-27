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Rose Plant Care: जल्दी सूख जाता है गुलाब का पौधा? इन ट्रिक्स के साथ सालों साल महकेगा आंगन
Rose Plant Care: सही धूप, सही पानी और थोड़ी देखभाल से गुलाब का पौधा सालों तक हरा-भरा रह सकता है. जानिए आसान ट्रिक्स जिससे आपका आंगन हमेशा महकता रहेगा.
घर के आंगन या बालकनी में लगा गुलाब का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं होता, बल्कि घर की खूबसूरती और ताजगी का हिस्सा बन जाता है. सुबह-सुबह खिले हुए गुलाब को देखकर मन खुश हो जाता है. लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका गुलाब का पौधा कुछ ही दिनों में सूखने लगता है. कभी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कभी फूल आना बंद हो जाता है और कभी पूरा पौधा ही कमजोर दिखने लगता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद उनसे देखभाल में कोई बड़ी गलती हो गई. जबकि सच यह है कि गुलाब को बस थोड़ी सही देखभाल और प्यार चाहिए होता है.
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Published at : 27 May 2026 09:13 AM (IST)
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