सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुलाब का पौधा धूप बहुत पसंद करता है. अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां धूप कम आती हो, तो पौधा धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है. कोशिश करें कि गुलाब को रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिले. बालकनी या आंगन में ऐसी जगह चुनें जहां सुबह की धूप आती हो. इससे पौधा मजबूत रहेगा और फूल भी ज्यादा खिलेंगे. कई लोग पौधे को बार-बार इधर-उधर रखते हैं, इससे भी उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है.