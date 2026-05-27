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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरAgriculture Helpline : नकली बीज बेचने वाले दुकानदार की ऐसे निकलेगी हेकड़ी, यहां करें शिकायत फिर देखें मजा

Agriculture Helpline : नकली बीज बेचने वाले दुकानदार की ऐसे निकलेगी हेकड़ी, यहां करें शिकायत फिर देखें मजा

Agriculture Helpline : नकली बीज और खाद बेचने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई. किसान टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सीधे कृषि विभाग तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 May 2026 08:46 AM (IST)
Agriculture Helpline : नकली बीज और खाद बेचने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई. किसान टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सीधे कृषि विभाग तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं.

खेती में किसान सबसे ज्यादा भरोसा बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों पर करता है. किसान सोचता है कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो फसल भी बढ़िया होगी, लेकिन कई बार यही भरोसा टूट जाता है. बाजार में कुछ लोग ज्यादा कमाई के चक्कर में किसानों को नकली बीज, मिलावटी खाद और खराब दवाइयां बेच देते हैं. किसान मेहनत करता रहता है, खेत में पैसा लगाता रहता है और बाद में पता चलता है कि पूरा सामान ही नकली था. ऐसे में फसल खराब हो जाती है और किसान की मेहनत के साथ उसका पैसा भी डूब जाता है.

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कई बार किसानों ने शिकायत भी की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई. राजस्थान के पाली समेत कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए, जहां किसानों को नकली खाद और बीज मिलने के बाद कलेक्ट्रेट तक जाना पड़ा. साथ ही किसानों का कहना था कि फसल खराब हो गई लेकिन किसी ने उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी. अब सरकार ने इस परेशानी को समझते हुए बड़ा कदम उठाया है ताकि किसानों को तुरंत मदद मिल सके और धोखा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो.
कई बार किसानों ने शिकायत भी की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई. राजस्थान के पाली समेत कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए, जहां किसानों को नकली खाद और बीज मिलने के बाद कलेक्ट्रेट तक जाना पड़ा. साथ ही किसानों का कहना था कि फसल खराब हो गई लेकिन किसी ने उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी. अब सरकार ने इस परेशानी को समझते हुए बड़ा कदम उठाया है ताकि किसानों को तुरंत मदद मिल सके और धोखा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो.
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अब अगर किसी किसान को लगता है कि उसे नकली बीज, खाद या कीटनाशक बेचा गया है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने किसानों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 जारी किया है. वहीं इस नंबर पर किसान सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि शिकायत के बाद तुरंत जांच शुरू होगी और अगर दुकानदार दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. जरूरत पड़ने पर FIR तक दर्ज की जाएगी.
अब अगर किसी किसान को लगता है कि उसे नकली बीज, खाद या कीटनाशक बेचा गया है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने किसानों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 जारी किया है. वहीं इस नंबर पर किसान सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि शिकायत के बाद तुरंत जांच शुरू होगी और अगर दुकानदार दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. जरूरत पड़ने पर FIR तक दर्ज की जाएगी.
Published at : 27 May 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Farming Tips Fake Seeds Farmer Complaint Agriculture Helpline

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