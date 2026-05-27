अब अगर किसी किसान को लगता है कि उसे नकली बीज, खाद या कीटनाशक बेचा गया है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने किसानों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 जारी किया है. वहीं इस नंबर पर किसान सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि शिकायत के बाद तुरंत जांच शुरू होगी और अगर दुकानदार दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. जरूरत पड़ने पर FIR तक दर्ज की जाएगी.