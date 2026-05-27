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Agriculture Helpline : नकली बीज बेचने वाले दुकानदार की ऐसे निकलेगी हेकड़ी, यहां करें शिकायत फिर देखें मजा
Agriculture Helpline : नकली बीज और खाद बेचने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई. किसान टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सीधे कृषि विभाग तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं.
खेती में किसान सबसे ज्यादा भरोसा बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों पर करता है. किसान सोचता है कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो फसल भी बढ़िया होगी, लेकिन कई बार यही भरोसा टूट जाता है. बाजार में कुछ लोग ज्यादा कमाई के चक्कर में किसानों को नकली बीज, मिलावटी खाद और खराब दवाइयां बेच देते हैं. किसान मेहनत करता रहता है, खेत में पैसा लगाता रहता है और बाद में पता चलता है कि पूरा सामान ही नकली था. ऐसे में फसल खराब हो जाती है और किसान की मेहनत के साथ उसका पैसा भी डूब जाता है.
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Published at : 27 May 2026 08:46 AM (IST)
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