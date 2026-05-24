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बाग में ये पेड़ लगाकर मालामाल हो सकते हैं किसान, जमकर होती है कमाई
Teakwood Farming Tips: बाग में सागवान के पेड़ लगाना किसानों के लिए बम्पर कमाई का एक सॉलिड जरिया है. इसकी कीमती और मजबूत लकड़ी की मार्केट में हमेशा भारी डिमांड रहती है.
अगर आप अपने बाग से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं. तो सागवान यानी टीकवुड के पेड़ लगाना आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है. आजकल के किसान ट्रेडिशनल फसलों के साथ-साथ स्मार्ट एग्री-फॉरेस्टी मॉडल को अपना रहे हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है और रिटर्न बिल्कुल गारंटीड और बम्पर मिलता है.
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Published at : 24 May 2026 12:38 PM (IST)
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