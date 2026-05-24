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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबाग में ये पेड़ लगाकर मालामाल हो सकते हैं किसान, जमकर होती है कमाई

बाग में ये पेड़ लगाकर मालामाल हो सकते हैं किसान, जमकर होती है कमाई

Teakwood Farming Tips: बाग में सागवान के पेड़ लगाना किसानों के लिए बम्पर कमाई का एक सॉलिड जरिया है. इसकी कीमती और मजबूत लकड़ी की मार्केट में हमेशा भारी डिमांड रहती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 May 2026 12:38 PM (IST)
Teakwood Farming Tips: बाग में सागवान के पेड़ लगाना किसानों के लिए बम्पर कमाई का एक सॉलिड जरिया है. इसकी कीमती और मजबूत लकड़ी की मार्केट में हमेशा भारी डिमांड रहती है.

अगर आप अपने बाग से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं. तो सागवान यानी टीकवुड के पेड़ लगाना आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है. आजकल के किसान ट्रेडिशनल फसलों के साथ-साथ स्मार्ट एग्री-फॉरेस्टी मॉडल को अपना रहे हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है और रिटर्न बिल्कुल गारंटीड और बम्पर मिलता है.

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सागवान की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपर-प्रीमियम लकड़ी है. जिसकी डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा सातवें आसमान पर रहती है. इसकी मजबूत, दीमक-रोधी और टिकाऊ क्वालिटी के कारण लग्जरी फर्नीचर, आलीशान जहाजों और हाई-एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में इसका कोई मुकाबला नहीं है.
सागवान की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपर-प्रीमियम लकड़ी है. जिसकी डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा सातवें आसमान पर रहती है. इसकी मजबूत, दीमक-रोधी और टिकाऊ क्वालिटी के कारण लग्जरी फर्नीचर, आलीशान जहाजों और हाई-एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में इसका कोई मुकाबला नहीं है.
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आजकल नए तरीके से सागवान के पौधों को टिशू कल्चर से तैयार किया जाता है. इन नए और बेहतर पौधों की ग्रोथ नॉर्मल पौधों के मुकाबले काफी फास्ट होती है और ये बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. इससे आपको कम समय में एकदम परफेक्ट शेप और बेहतरीन क्वालिटी की कीमती लकड़ी आसानी से मिल जाती है.
आजकल नए तरीके से सागवान के पौधों को टिशू कल्चर से तैयार किया जाता है. इन नए और बेहतर पौधों की ग्रोथ नॉर्मल पौधों के मुकाबले काफी फास्ट होती है और ये बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. इससे आपको कम समय में एकदम परफेक्ट शेप और बेहतरीन क्वालिटी की कीमती लकड़ी आसानी से मिल जाती है.
Published at : 24 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tree Plantation Farming Tips Farming News

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