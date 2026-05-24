बाग में ये पेड़ लगाकर मालामाल हो सकते हैं किसान, जमकर होती है कमाई

आजकल नए तरीके से सागवान के पौधों को टिशू कल्चर से तैयार किया जाता है. इन नए और बेहतर पौधों की ग्रोथ नॉर्मल पौधों के मुकाबले काफी फास्ट होती है और ये बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. इससे आपको कम समय में एकदम परफेक्ट शेप और बेहतरीन क्वालिटी की कीमती लकड़ी आसानी से मिल जाती है.