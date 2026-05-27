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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर1 बीघा में होगी 40 हजार से 1 लाख तक की कमाई, अपने खेत में बो दें ये दो फल छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा

1 बीघा में होगी 40 हजार से 1 लाख तक की कमाई, अपने खेत में बो दें ये दो फल छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा

Fruits Farming Tips: पारंपरिक फसलों को छोड़कर पपीता और केले की खेती करने से किसान 1 बीघा खेत से ही लाखों की छप्पर फाड़कर कमाई कर सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 May 2026 01:31 PM (IST)
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Fruits Farming Tips: पारंपरिक खेती जैसे गेहूं और धान में अब पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा, इसलिए कम जमीन से छप्पर फाड़कर कमाई करने के लिए फलों की बागवानी सबसे बेस्ट ऑप्शन बनकर उभरी है. अगर आप भी अपने 1 बीघा खेत से हर साल 40 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की बंपर कमाई करना चाहते हैं. तो पपीता और केले की खेती आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है. 

इन दोनों फलों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी डिमांड मार्केट में साल के बारह महीने बनी रहती है, जिससे किसानों को कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ता. बहुत ही कम लागत और सही मैनेजमेंट के साथ आप अपने छोटे से खेत को नोट छापने की मशीन में बदल सकते हैं. चलिए आपक बताते हैं कि इन दोनों फसलों से आप कैसे लाखों का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं.

छप्पर फाड़कर मुनाफा देगी पपीते खेती

पपीता कम समय में सबसे ज्यादा और क्विक रिटर्न देने वाले फलों में सबसे ऊपर आता है. अगर आप 1 बीघा जमीन में पपीते की खेती शुरू करते हैं, तो साल भर में आराम से 1 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं. इसमें लागत की बात करें तो ड्रिप सिंचाई, बीज और खाद मिलाकर प्रति बीघा खर्च काफी आता है. 

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बंपर पैदावार के लिए आपको रेड लेडी 786 (ताइवान), पूसा नन्हा या अर्का सूर्या जैसी उन्नत किस्मों के पौधे लगाने चाहिए. यह फसल रोपाई के महज 9 से 10 महीने बाद ही फल देने लगती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार लगाने के बाद यह लगातार 2 से 3 साल तक चलती है.

केले की खेती से धांसू कमाई

केले की कमर्शियल खेती आजकल किसानों के लिए रेगुलर और पक्की इनकम का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है. 1 बीघा खेत में केले की फसल लगाकर आप आसानी से 1 लाख रुपये तक की आय हासिल कर सकते हैं. इसमें भी शुरुआत में पौधे लगाने का खर्च ज्यादा नहीं होता है. 

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मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड G-9 (ग्रैंड नैन) किस्म की है क्योंकि इसके फल लंबे, मोटे और स्वादिष्ट होते हैं. केला 12 से 14 महीने में तैयार हो जाता है और 3 साल तक फसल देता है. इसके साथ ही आप शुरुआती महीनों में पौधों के बीच की खाली जगह में मटर, मिर्च, गोभी या हल्दी जैसी सह-फसली खेती करके अपना रोज का खर्च भी निकाल सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 May 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fruits Farming Tips Farming News
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