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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरTurmeric Farming Tips : फार्म हाउस में कैसे उगाएं हल्दी? इन खास तरीकों से सेहत और जेब दोनों हो जाएगी खुश

Turmeric Farming Tips : फार्म हाउस में कैसे उगाएं हल्दी? इन खास तरीकों से सेहत और जेब दोनों हो जाएगी खुश

Turmeric Farming Tips : हल्दी की खेती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या बड़े खेत की जरूरत नहीं होती है. सही मिट्टी, नमी और थोड़ी देखभाल के साथ आप घर या फार्म हाउस में आसानी से हल्दी उगा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 May 2026 07:53 AM (IST)
Turmeric Farming Tips : हल्दी की खेती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या बड़े खेत की जरूरत नहीं होती है. सही मिट्टी, नमी और थोड़ी देखभाल के साथ आप घर या फार्म हाउस में आसानी से हल्दी उगा सकते हैं.

बाजार में ऑर्गेनिक हल्दी की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि अब कई लोग अपने फार्म हाउस, किचन गार्डन या बड़े गमलों में हल्दी उगाना शुरू कर चुके हैं. अच्छी बात यह है कि हल्दी की खेती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या बड़े खेत की जरूरत नहीं होती है. सही मिट्टी, नमी और थोड़ी देखभाल के साथ आप घर या फार्म हाउस में आसानी से हल्दी उगा सकते हैं. खास बात यह है कि इससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी और अच्छी पैदावार होने पर कमाई का जरिया भी बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि फार्म हाउस में हल्दी कैसे उगाएं और किन खास तरीकों से सेहत और जेब दोनों खुश हो जाएगी.

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हल्दी की खेती बीज से नहीं बल्कि उसकी गांठ यानी राइजोम से की जाती है. रोपाई के लिए हमेशा ताजी, मोटी और हेल्दी हल्दी की गांठ चुनें. कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हल्दी का यूज करें, क्योंकि कई बार बाजार की हल्दी पर ऐसा केमिकल लगा होता है जिससे अंकुरण रुक जाता है. अगर हल्दी की गांठ पर छोटी-छोटी आंखें या अंकुर दिखाई दे रहे हों, तो वह रोपाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. आप चाहें तो एक बड़ी गांठ को छोटे टुकड़ों में काटकर भी कई पौधे तैयार कर सकते हैं.
हल्दी की खेती बीज से नहीं बल्कि उसकी गांठ यानी राइजोम से की जाती है. रोपाई के लिए हमेशा ताजी, मोटी और हेल्दी हल्दी की गांठ चुनें. कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हल्दी का यूज करें, क्योंकि कई बार बाजार की हल्दी पर ऐसा केमिकल लगा होता है जिससे अंकुरण रुक जाता है. अगर हल्दी की गांठ पर छोटी-छोटी आंखें या अंकुर दिखाई दे रहे हों, तो वह रोपाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. आप चाहें तो एक बड़ी गांठ को छोटे टुकड़ों में काटकर भी कई पौधे तैयार कर सकते हैं.
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हल्दी गर्म और हल्की नमी वाले मौसम में सबसे अच्छी बढ़ती है. इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर माना जाता है. बहुत ज्यादा ठंड में इसकी ग्रोथ रुक जाती है. इसके साथ ही हल्दी को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो भुरभुरी, उपजाऊ और पानी निकालने वाली हो. मिट्टी में गोबर की सड़ी खाद या कम्पोस्ट मिलाने से पौधा तेजी से बढ़ता है. अगर मिट्टी में पानी जमा होगा तो हल्दी की गांठ सड़ सकती है, इसलिए ड्रेनेज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
हल्दी गर्म और हल्की नमी वाले मौसम में सबसे अच्छी बढ़ती है. इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर माना जाता है. बहुत ज्यादा ठंड में इसकी ग्रोथ रुक जाती है. इसके साथ ही हल्दी को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो भुरभुरी, उपजाऊ और पानी निकालने वाली हो. मिट्टी में गोबर की सड़ी खाद या कम्पोस्ट मिलाने से पौधा तेजी से बढ़ता है. अगर मिट्टी में पानी जमा होगा तो हल्दी की गांठ सड़ सकती है, इसलिए ड्रेनेज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
Published at : 27 May 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Turmeric Farming Tips Turmeric Cultivation Organic Turmeric Farm House Farming Turmeric Growing Methods

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