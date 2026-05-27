हल्दी की खेती बीज से नहीं बल्कि उसकी गांठ यानी राइजोम से की जाती है. रोपाई के लिए हमेशा ताजी, मोटी और हेल्दी हल्दी की गांठ चुनें. कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हल्दी का यूज करें, क्योंकि कई बार बाजार की हल्दी पर ऐसा केमिकल लगा होता है जिससे अंकुरण रुक जाता है. अगर हल्दी की गांठ पर छोटी-छोटी आंखें या अंकुर दिखाई दे रहे हों, तो वह रोपाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. आप चाहें तो एक बड़ी गांठ को छोटे टुकड़ों में काटकर भी कई पौधे तैयार कर सकते हैं.